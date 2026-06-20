أثار ستيف كلارك، المدير الفني للمنتخب الإسكتلندي، جدلًا واسعًا بعد مقابلة تلفزيونية سريعة وغاضبة دامت 40 ثانية فقط عقب هزيمة فريقه، في مباراة حاسمة سيطر عليها أسود الأطلس فنيًا ورقميًا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.
40 ثانية تكفي.. مدرب إسكتلندا يشعل الجدل بأغرب مقابلة بعد الخسارة أمام المغرب!
صدمة مبكرة وسيطرة مغربية
وفقًا لما نقله موقع "إس بي إس سبورت"، ظهر كلارك في حالة من الإحباط الشديد عقب الهزيمة المؤلمة لفريقه. خسر المنتخب الإسكتلندي بهدف نظيف أمام منتخب المغرب في المواجهة التي أقيمت بمدينة فوكسبورو، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.
جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عبر اللاعب إسماعيل صيباري في الدقيقة الثانية، مما أربك حسابات المدرب الفنية. تُرجم هذا التفوق المغربي على أرض الملعب باستحواذ بلغ 59%، مع تفوق واضح في دقة التمريرات بواقع 600 تمريرة صحيحة مقابل 388 لإسكتلندا، وصناعة ثلاث فرص خطيرة.
ولم تقتصر أحداث المباراة على الأرقام الهجومية التي تفوق فيها المغرب باثنتي عشرة تسديدة مقابل 6 فقط لإسكتلندا، بل شهدت جدلًا تحكيميًا لرفض ركلتي جزاء.
مقابلة قصيرة بعد المباراة
خلال اللقاء الإعلامي السريع على أرض الملعب، لم تستمر المقابلة سوى أربعين ثانية فقط، أظهر فيها كلارك عدم رغبته في التحدث. سُئل عن رأيه، فأجاب بوضوح: "من الصعب تلخيص الأمر في الوقت الحالي. أريد فقط الدخول والتحدث إلى لاعبي فريقي".
وعندما حاول المراسل الاستفسار عن اللقطات الجدلية التي تورط فيها سكوت ماكتوميناي وجون ماكجين، رد المدرب بشكل قاطع: "لم أر أي شيء بعد. لا أعرف لماذا يجرون هذه المقابلات".
ورغم تراجع الأهداف المتوقعة لفريقه إلى 0.51 مقابل 0.99 للمغرب، وعندما سُئل عما إذا كانت ليلة محبطة، قال: "فخور باللاعبين. أعتقد أنهم كانوا رائعين" قبل أن يغادر مسرعًا.
قرارات تحكيمية تثير استياء المدرب الإسكتلندي
وفي المؤتمر الصحفي، حرص كلارك على توضيح بعض النقاط المتعلقة بالتحكيم، خاصة لقطة تشي آدامز وعيسى ديوب. صرح قائلًا: "لقد شعرت بخيبة أمل قليلة في خطأ اللاعب الأخير. بالنسبة لي، تشي ربما كان في طريقه للمرمى. في يوم آخر، قد تحصل على هذه القرارات".
وأضاف: "كان الجميع يتحدثون عن ماكتوميناي - اعتقدت أن لقطة جون ماكجين كانت بنسبة 50/50. تشي آدامز كان اللاعب الأخير، وفرصة للمرور، واحد لواحد مع حارس المرمى واختار الحكم البطاقة الصفراء وتقنية حكم الفيديو المساعد تدعم الحكم. لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك".
وكان ماكتوميناي قد حاول التعويض بتسديدة يسارية من لعب مفتوح في الدقيقة 88 لكنها تعرضت للاعتراض.
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موقف معقد وتحدي حاسم أمام البرازيل
عقدت هذه الهزيمة موقف إسكتلندا في المجموعة، حيث تراجعت للمركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، خلف البرازيل المتصدرة بأربع نقاط والمغرب الوصيف بنفس الرصيد، بينما تتذيل هايتي الترتيب بلا نقاط.
الآن، يجب على الفريق تجاوز هذه العثرة للتركيز على المستقبل، حيث يستعد لمواجهة مصيرية مرتقبة أمام البرازيل بمدينة ميامي في مباراة حاسمة لضمان بطاقة التأهل.