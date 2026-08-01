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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
علي رفعت

غضب مورينيو وإشارة إندريك ورسالة كين لبرشلونة.. 5 مشاهد من مواجهة ريال مدريد وفيورنتينا الودية!

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ريال مدريد ضد فيورنتينا
ريال مدريد
فيورنتينا
وديات الأندية

تعادل دراماتيكي في النمسا

احتضن ملعب وورثرسي ستاديون في مدينة كلاجنفورت النمساوية مواجهة ودية ذات طابع تكتيكي شديد الأهمية حيث التقى نادي ريال مدريد الإسباني بنظيره فيورنتينا الإيطالي. 

مثلت هذه المباراة الاختبار الجماهيري العلني الأبرز للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ولايته الثانية مع الفريق الملكي، وذلك بعد مباراتين مغلقتين في فالديبيباس أمام ألكوركون وليجانيس. 

دخل ريال مدريد اللقاء في ظل غيابات واسعة شملت أبرز نجومه بسبب فترات الراحة الممتدة عقب نهائيات كأس العالم 2026، مما أجبر الجهاز الفني على الاستعانة بمزيج من اللاعبين الصاعدين والصفقات الجديدة. 

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، حيث تقدم الفريق الإسباني بهدفين في الشوط الأول قبل أن يعود الفريق الإيطالي بقوة في الشوط الثاني، لتقدم المواجهة 5 مشاهد بارزة تستحق التوقف والتحليل.


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    إشارة إندريك المبكرة لحجز المكان الأساسي

    تمثل المشهد الأول في التألق اللامع للمهاجم البرازيلي الشاب إندريك، الذي عاد إلى صفوف ريال مدريد بعد فترة إعارة ناجحة في الدوري الفرنسي مع نادي ليون خاض خلالها 21 مباراة وسهم في أحراز وتصنيع الكثير من الأهداف.

    قاطع إندريك إجازته الصيفية مبكرًا للالتحاق بتدريبات الفريق، وأظهر في الدقيقة 12 حسًا تهديفيًا عاليًا عندما استغل تمريرة كاريراس ووجه كرة يسارية زاحفة سكنت شباك الحارس دافيد دي خيا.

    بعث إندريك عبر هذا الهدف إشارة صريحة ومباشرة للمدرب جوزيه مورينيو تؤكد جاهزيته الكاملة لتحمل المسؤولية الهجومية، وقدرته على استغلال أنصاف الفرص في المساحات الضيقة، مطالبًا بشكل ضمني بعدم إعارته من جديد ومنحه فرصة حقيقية في الموسم.


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    انزعاج مورينيو في استراحة الترطيب


    تجسد المشهد الثاني في اللحظة الأكثر سخونة وتأثيرًا خلال المباراة، وتحديدًا عقب تسجيل فيورنتينا هدف التعادل في الدقيقة 58 عبر رأسية مويس كين. 

    أوقف الحكم اللقاء لمنح اللاعبين استراحة قصيرة لشرب المياه بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ليشهد الملعب انزعاجًا واضحًا من جوزيه مورينيو بوجه لاعبي خط الظهر والوسط.

    لم يكن توجيه مورينيو مجرد ملاحظات شفهية هادئة، بل كان أقرب لتوبيخ علني ضد ما اعتبره استهتارًا وتراخيًا ذهنيًا تسبب في ضياع تقدم الفريق بهدفين نظيفين. 

    أرسل مورينيو بهذه اللفتة رسالة قاطعة مفادها أن الاستهتار غير مقبول حتى في المواجهات التحضيرية، وأن القميص الأبيض يتطلب تركيزًا وانضباطًا يمتد حتى الدقيقة الأخيرة.


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    رسالة كين لبرشلونة وكبار القارة

    برز المشهد الثالث من خلال البديل الإيطالي مويس كين، الذي حل بديلاً في الدقيقة 57 ليقلب معطيات الهجوم لصالح فيورنتينا في غضون 60 ثانية فقط. 

    ارتقى كين في أول لمسة له فوق قلبي دفاع ريال مدريد ليحول عرضية فاجيولي ببراعة إلى داخل الشباك، مكرسًا تفوقه البدني وتمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء. 

    أرسل كين بهذا الأداء القوي رسالة واضحة لكبار فرق الميركاتو وعلى رأسهم برشلونة والفرق الأوروبية الكبرى بعد أن أكدت تقارير أن النادي الكتالوني كان مهتمًا بضمه على فترات متباعدة كان آخرها في نهاية 2025.

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    اختبارات مورينيو التكتيكية وإعادة التوظيف

    جاء المشهد الرابع ليكشف عن الفكر التكتيكي الجريء للمدرب البرتغالي في التعامل مع غياب الأساسيين، حيث فاجأ الجميع بإقحام الوافد الجديد دينزل دومفريس في مركز الجناح الأيمن المتقدم بدلاً من موقعه الاعتيادي كظهير.

     هدف مورينيو من هذا التبديل إلى استغلال البنية الجسدية القوية لدومفريس في ممارسة ضغط عكسي عالٍ، وتوفير غطاء دفاعي قوي للظهير ترينت ألكسندر أرنولد. 

    كما شهد الشوط الثاني منح الفرصة للمهاجم الشاب كارلوس إسبي المنضم حديثاً من ليفانتي مقابل 25 مليون يورو، لاختبار قدراته في أداء دور المهاجم الطويل القادر على الالتحام الهوائي والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.


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    ضعف الخبرة في خط الظهر الشاب


    تمثل المشهد الخامس في المعاناة الواضحة لثنائي الدفاع الشاب خوان مارتينيز وماريو ريفاس خلال الشوط الثاني. 

    ففي ظل غياب المدافعين الأساسيين مثل روديجر وأسينسيو وميليتاو، وجد الثنائي الصاعد نفسه في مواجهة مباشرة مع خط هجوم إيطالي يتميز بالدهاء والخبرة العالية. 

    كشفت دقائق الشوط الثاني عن ثغرات واضحة في التغطية العكسية والتعامل مع الكرات العرضية السريعة، وهو ما استغله بيكولي ومويس كين لتسجيل هدفي التعادل.

    مثلت هذه الأخطاء الدرس التكتيكي الأول للاعبي أكاديمية ريال مدريد، مؤكدة حاجة الفريق إلى تعزيز عمقه الدفاعي قبل دخول معترك البطولات الرسمية.


  • Kean Real Madrid FiorentinaGetty Images

    بيت القصيد


    أكدت مباراة النمسا الودية أن تجربة جوزيه مورينيو الجديدة مع ريال مدريد ستقوم على الصرامة المطلقة ورفض التهاون، وأن نجاح الفريق في الموسم الجديد مرهون بقدرته على مزج حماس الشباب بخبرة النجوم وتفادي الكوارث الدفاعية الناجمة عن فقدان التركيز.


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