غضب تجاه الحكام ونظام الفيديو المساعد (VAR) في ألمانيا أيضًا: غضب بايرن ميونيخ في ليفركوزن، ماذا حدث واعتراف الحكم بخطئه

تسود أجواء من التوتر الشديد في صفوف بايرن ميونيخ - الذي يستعد لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا - عقب مباراة الدوري الألماني التي أقيمت أمس في ليفركوزن ضد باير.

في هذه المباراة الكبيرة، كان هناك حادثتان نوقشتا على نطاق واسع وأثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط البافارية: الهدف الملغى لهاري كين في الدقيقة 63 وطرد لويس دياز في الدقيقة 84 بسبب إنذارين متتاليين لادعاء التمثيل.

انتهت المباراة بنتيجة 1-1 (مع بايرن ميونيخ في 9 ضد 11)، لكن قرارات الحكم دينجرت أثارت الجدل والتساؤلات.