خبر أثار غضب بيريز.. لهذا كسر ريال مدريد جدار الصمت ورد على أنباء المدير الرياضي!

أصدر نادي ريال مدريد يوم الجمعة الماضية بيانًا رسميًا شديد اللهجة للرد على ما تم تداوله في برنامج "إل لارجيرو" عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية حول عزم النادي تعيين مدير رياضي جديد ضمن هيكله الإداري في الليلة التي سبقتها.

ذكرت الإذاعة في تقريرها أن إدارة النادي الملكي تدرس إجراء تغييرات جذرية لا تشمل فقط تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة في مراكز الدفاع ووسط الملعب بل تمتد لتشمل إعادة هيكلة المنظومة الإدارية الرياضية بالكامل.

وزعم التقرير أن ريال مدريد استعان بوكالة استشارية خارجية لفحص ملفات عدد من المديرين الرياضيين المرموقين في الساحة الأوروبية من أجل إعداد قائمة تضم أفضل الكوادر المتاحة حاليًّا وتقديمها للنادي.

أكد النادي في بيانه أن هذه المعلومات كاذبة جملة وتفصيلًا مشددًا على اعتزازه بالعمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية الحالية التي ساهمت في تحقيق نجاحات تاريخية تمثلت في حصد ستة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات فقط وهو ما يجعل التفكير في التغيير أمرًا غير منطقي في الوقت الراهن.

كان رد ريال مدريد قويًا أكثر من اللازم، وأثار بعض الاستغراب، فالنادي الذي يخرج عليه عشرات الأخبار الزائفة يوميًا لا يتحرك عادة، فلماذا تحرك الأن؟!



