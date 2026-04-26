بعد غضب الجمهور السعودي .. الأهلي المصري يصحح الخطأ في بيان التهنئة بالنخبة الآسيوية

عاشت كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله أمس السبت، ليلة تاريخية في جدة، بفضل تحقيق اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية بشكل عام في تاريخ النادي الأهلي.

اللقب تحقق بعد الفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، سجله النجم البديل فراس البريكان، رغم خوض الراقي للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، على إثر طرد زكريا هوساوي.

بهذا الإنجاز، عادل الأهلي الرقم القياسي الذي سُجل لسنوات باسم جاره الاتحاد، وقتما حقق اللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005.