"غضبوا من من وقع مع ترينت!" - ألكسندر-أرنولد يتعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية بسبب إهماله الدفاعي رغم فوز ريال مدريد

كانت تداعيات هذا الخطأ فورية، حيث قادت صحيفة ماركا الإسبانية البارزة الحملة بتقييم لاذع لأداء الظهير الأيمن. كانت انتقاداتهم حادة بشكل خاص، حيث أشاروا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بدا عاجزًا تمامًا خلال المرحلة الدفاعية الحاسمة التي أدت إلى هدف سيلتا.

وكتبت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: "كل ما احتاجه ويليوت هو تمريرة طويلة فوق ترينت ليكشف ضعف الظهير الأقل دفاعية في الدوري الإسباني".

وفي تحليل لاذع، كتبت ماركا: "لا تندهشوا من ألكسندر-أرنولد. لقد كان دائمًا هكذا. قال كلوب ذلك بنفسه بعد مغادرته ليفربول: "لقد فشلت في تعليمه كيفية الدفاع". يعرف أي شخص يشاهد ليفربول بانتظام أن ترينت ليس بالضبط مدافعًا قويًا؛ تكمن قوته في الدفع إلى الأمام وتوزيع الكرة بتمريراته الرائعة. لكن الدفاع؟ انسوا الأمر، كما ثبت مرة أخرى مع الهدف الأول لسلتا. السؤال الوحيد هو ما إذا كان لا يعرف كيف يفعل ذلك أم أنه ببساطة لا يريد.

"لذا، إذا كنت من مشجعي ريال مدريد، فلا تغضب من الظهير الإنجليزي إذا لم تعجبك أدائه الدفاعي. إن كان هناك ما يغضبك، فليكن من غضبك موجهًا إلى من وقع معه".