غضبه فاق الوصف واجتمع باللاعبين ليلًا.. كواليس مكالمة جوارديولا مع نجوم مانشستر سيتي لإبلاغهم برحيله
الكشف عن خطط الخروج قبل الأوان
أبلغ جوارديولا لاعبيه المذهولين أنه سيغادر النادي عقب مباراة الأحد الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا صن»، يشعر المدرب البالغ من العمر 55 عامًا بغضب شديد بسبب تسريب هذا الخبر الإداري المهم قبل مباراة بورنموث الحاسمة التي لا بد من الفوز بها خارج أرضه. وكان المدرب الأسطوري قد أمضى الأيام الأخيرة في التزام الصمت التام بشأن مستقبله، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا أنه يعتزم إكمال الـ 12 شهرًا المتبقية من عقده في النادي.
تفاصيل مكالمة جرت في وقت متأخر من الليل تظهر
أدى هذا الإعلان المفاجئ إلى إصابة لاعبي الفريق الأول بصدمة شديدة، خاصةً وأنهم كانوا قد أُبلغوا قبل أيام بأن المدرب سيبقى في منصبه. وفي معرض حديثه عن التداعيات الداخلية التي شهدها النادي، قال مصدر لـ«صن سبورت»: «بيب غاضب للغاية من توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبيل المباراة مباشرةً. فقد استدعى اللاعبين للمشاركة في مكالمة جماعية في وقت متأخر من الليل وأكّد لهم أنه سيغادر. واعتذر عن الطريقة التي تم بها الكشف عن الخبر. لقد فاجأه الأمر. فقد أُبلغ اللاعبون يوم السبت الماضي أنه لن يغادر، لذا فإن الجميع في حالة صدمة".
ارتباط اسم ماريسكا بنهاية حقبة
يأتي رحيل جوارديولا الوشيك في أعقاب عقد مذهل من الهيمنة منذ وصوله قادماً من بايرن ميونخ في عام 2016، وهي فترة حقق خلالها 17 لقباً كبيراً. ويشمل ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس دوري أبطال أوروبا الأول في عام 2023، بالإضافة إلى الثنائية المحلية التي حققها هذا الموسم بعد الفوز على تشيلسي 1-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد بدأت بالفعل الأحاديث حول المرحلة الانتقالية، حيث تشير تقارير من موقع "ذا أثليتيك" إلى أن مساعده السابق، إنزو ماريسكا، قد يحل محله بعد رحيله عن ستامفورد بريدج في يناير.
نهاية مثيرة تنتظرنا مع الاتحاد
تتوقف آمال «السيتي» في إبقاء سباق اللقب مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة كليًّا على تحقيق الفوز أولاً على «بورنموث». وفي حال نجحوا في ذلك، ستكون المباراة الحاسمة يوم الأحد ضد «أستون فيلا» هي المباراة رقم 593 لجوارديولا، والتي يبدو أنها ستكون الأخيرة له على رأس الفريق. كما تمثل المباراة المقبلة نهاية حاسمة لعصر نجمي الفريق المخضرمين برناردو سيلفا وجون ستونز، اللذين تأكد رحيلهما عن النادي هذا الصيف.