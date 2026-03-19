تحدث رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا في مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد مجلس الاتحاد اليوم في مقر الاتحاد.
غرافينا: "التكهنات حول نظام Open VAR غير ملائمة. تونالي؟ هناك قلق، لكنه في حدود معتدلة"
المجلس الفيدرالي
"كان اجتماع اليوم اجتماعاً مهماً. لقد حرصت على تحليل التوترات داخل الاتحاد الإيطالي للطبيب الشرعي (AIA) وبعض التوترات التي كانت تثيرها بعض التعليقات بعناية فائقة. ونحن في انتظار الطعن، الذي لم يتم إخطارنا به بعد، بشأن منع رئيس الاتحاد الإيطالي للطبيب الشرعي من ممارسة مهامه، وهو القرار الذي تم تأكيده في 23 فبراير".
السخرية الموجهة إلى "أوبن فار"
"أما النقطة الحرجة الأخرى فتتعلق بنظام "Open VAR" الذي أصبح عرضة لبعض التكهنات غير الملائمة. فقد حرفت بعض التعليقات الغرض من هذا المشروع الذي كان يستلهم مبدأ الشفافية القصوى وكان من الممكن أن يكون أداة للتدريب والإعلام. وللأسف، فقد أدى ذلك إلى استغلاله لأغراض أخرى؛ وقد أدانا أعمال العنف ضد الحكام وأعدنا التأكيد على ما قام به الاتحاد منذ عام 2019 لتشديد العقوبات".
على نغمات
"لست قلقاً، بل على العكس، أنا مرتاح للغاية. أنا على اتصال وثيق مع غاتوسو، وأود أن أشكره مرة أخرى على العمل الرائع الذي يقوم به خلال الأشهر الأخيرة. إنه يقوم بعمل يستحق الثناء. تحدثتُ ليلة أمس مع ساندرو برفقة المدرب غاتوسو والدكتور دي كارلي، وكان أكثر هدوءاً مقارنةً بحالته عندما غادر الملعب. هناك قلق، لكنه في حدود معتدلة. وقد أعطت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم تطمينات كافية، وعلينا أن نساعده على التعافي بكل الوسائل المتاحة لنا ولنادي نيوكاسل".
بشأن التأهل إلى كأس العالم
"في عام 2021، تحدثت عن منتخب عادي كان بإمكانه أن يصبح استثنائياً لو أننا جميعاً أظهرنا مدى أهمية القميص الأزرق وفخرنا بارتدائه. لا أريد أن أسيء إلى أحد، ولا أريد بأي حال من الأحوال التقليل من القيمة الفنية للفريق، لكن مقارنة ببعض الفرق العملاقة، يمكننا القول إننا كنا فريقاً عادياً. علينا أن نخرج من لحظات الاكتئاب العام، وعلينا جميعًا أن ندرك أن الدعم الذي يقدمه البلد يجب أن يصل بهؤلاء الشباب إلى أمريكا، حتى لو اضطروا للسباحة للوصول إلى هناك".