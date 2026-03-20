غايتانو داغوستينو في برنامج «CM»: «تقنية الفار بهذه الطريقة لا فائدة منها: فهي ذاتية وتسلب المتعة من المباراة. إيطاليا تخشى مباريات التصفيات»

تعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في عطلة نهاية الأسبوع. ستُقام المباراة في ويمبلي على لقب كأس الرابطة، وهي مباراة يمكن مشاهدتها مجانًا وبشكل حصري على قناة Cronache di Spogliatoio على يوتيوب. وسيتولى التعليق، ابتداءً من الساعة 5 مساءً، ماركو كاتانيو وغايتانو داغوستينو، الذي قدم المباراة على موقع Calciomercato.com بالقول: "أتوقع مباراة رائعة، ستكون تكتيكية للغاية في البداية. إنهما فريقان يعرفان بعضهما البعض، ويحترمان ويخشيان بعضهما البعض. ولكن كما يحدث غالبًا عندما نتحدث عن كرة القدم الإنجليزية، يكفي حدث واحد، شرارة واحدة، لإشعال المباراة، وإثارة الجماهير وتغيير كل شيء. آمل أن تكون مباراة مفتوحة، مع العديد من الفرص، وأرسنال بالتأكيد في وضع أفضل".
ترجمه
مزايا أرسنال
"يجب أن نهنئ أرسنال على طريقة تخطيطه وعلى الصبر الذي أبداه. لقد دعم أرتيتا على مر السنين، حتى عندما لم تكن النتائج في صالحه، وقام بالاستثمارات الصحيحة، وهو الآن في هذا الوضع، ينافس على جميع الأهداف. الفضل يعود للنادي وللمدرب، الذي أعتبره نسخة معدلة من غوارديولا. لقد أصبح مدربًا براغماتيًا، أقل إثارة. لقد أدرك أنه لكي تفوز عليك أن تتخلى عن شيء ما. الآن هو أرتيتا، لا يمكن مقارنته بأحد، لقد طور أسلوبه الخاص. لقد أدرك أنه من الصواب تقديم كرة قدم جميلة، لكن من الصواب أحيانًا أن تتسخ يداك".
انتهت حقبة غوارديولا
"أعتقد أن عهد غوارديولا في مانشستر سيتي قد انتهى. وقد رأينا ذلك أيضاً في مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، هذا ريال مدريد الذي ليس بالتأكيد أقوى فريق في التاريخ. لم يعد أسلوبه فعالاً ومبهراً، على الرغم من تجديد تشكيلة الفريق".
اللاعب أم الباحث عن النتائج
"لا أعتقد أن هناك فائزاً بين من يركز على الأسلوب ومن يركز على النتائج. فمن يفوز هو دائماً على حق. لا يسعني إلا أن أقول إن كرة القدم الإيطالية تمللني، فهناك الكثير من التكتيكات والكثير من الضغط. وتفتقر إلى الإثارة. المدربون يدركون أنهم لا يستطيعون ارتكاب أخطاء، وأن مصيرهم يتوقف على النتائج. وهذا يدفعهم إلى اتخاذ خيارات متحفظة".
كيف تعلق على مباريات كرة القدم
"لقد تغيرت كرة القدم، وكذلك الطريقة التي يتم بها تغطيتها. أصبح كل شيء الآن مباشراً، ولم يعد هناك انتظار، فقد تلاشى. يقع على عاتق من يغطي أخبار كرة القدم مسؤولية، فعليه أن يقوم بذلك بتوازن واحترام وكفاءة. من المهم أن نكون محترفين ومحترفين، مع إدراك أن الوقت المتاح للتفكير محدود. وأن ما تقوله قد ينتشر بسرعة".
دور تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)
"تم إدخال تقنية الفيديو المساعد (VAR) بهدف تحسين كرة القدم، لكنها انتهت بجعلها أبطأ. فهي تقلل من الإثارة، وتقطع إيقاع المباريات، وتجعلها أقل متعة. أتساءل عن سبب إدخالها إذا كان اللعب يتوقف لمدة 2-3 دقائق في كل حادثة. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن الحكم غالبًا ما يكون ذاتيًا وليس موضوعيًا. فهو يعتمد على تفسير الحكم. نحتاج إلى قواعد واضحة، فلا يمكن الحكم على نفس مخالفة اليد بشكل مختلف بعد مرور أسبوع".
دانييلي دي روسي
"أعتبره شخصاً مقدراً له النجاح. إنه إنسان رائع، ورجل كرة قدم يتمتع بالقدرة على الصبر وعدم التسرع. إنه يعرف كيف يوازن بين إيجابيات وسلبيات كل فرصة".
سيسك فابريغاس
"إنه مدرب قوي وواعي وعصري. ولديه أفكار واضحة. أكرر، إنه مدرب قوي".
بيو إسبوزيتو
"أعتبره نسخة حديثة من لوكا توني، وأحبّه لأنه يدخل الملعب دائماً متعطشاً للفوز وبنظرة حازمة. هذه هي قوته. إنه شاب يتمتع بسلوك رجل ناضج".
ماركو باليسترا
"إنه لاعب قوي، لاعب مركز رابع أو خامس عصري، يمكن ضمه إلى فريق كبير. إنه جاهز للخطوة الكبيرة، لكنني لا أعرف إن كان جاهزاً ليكون لاعباً أساسياً في فريق كبير".
تصفيات كأس العالم لإيطاليا
"تراودني مشاعر متضاربة مع اقتراب مباريات التصفيات. آمل حقاً أن تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم، من أجل كل هؤلاء المشجعين الصغار الذين لم يسمعوا النشيد الوطني في كأس العالم من قبل. فالتأهل إلى البطولة يعزز شعورنا بالانتماء. أعتقد أن أصعب خصم يجب التغلب عليه ليس أيرلندا الشمالية، أو ربما البوسنة أو ويلز، بل الخوف".
فريق كرة القدم الخماسية
"فريقي المثالي لكرة القدم الخماسية؟ سأختار دوناروما في حراسة المرمى، وفان ديك في الدفاع. في خط الوسط، شيركي وفيتينها، وفي الهجوم لاعب "رقم 9 الكاذب": يامال لا بد أن يكون ضمن التشكيلة".
باليرمو في الدوري الإيطالي
"أنا من مشجعي فريق باليرمو، وبصفتي من سكان باليرمو، آمل أن يعود الفريق إلى الدوري الإيطالي، فهذه هي الساحة التي يستحقها".