غانا وبنما | ليتهم جلبوا رينارد .. سيمينيو سيعيش كابوس صلاح مع كيروش وانتظروا تصريحات "القماشة" قريبًا !

لو قمنا بإلقاء نظرة سريعة على جميع لاعبي الخط الهجومي لمانشستر سيتي في كأس العالم، سنجد أن الجميع لم يظهر بشكل لافت باستثناء إرلينج هالاند وتألقه أمام العراق بتسجيل هدفين.

رغم تتويجه بجائزة رجل المباراة، إلا أنطوان سيمينيو نجم سيتي الذي عاش موسمًا جيدًا تحت قيادة بيب جوارديولا، لم يظهر بمستواه المعروف اليوم، بينما كان زميله براندون توماس أسانتي هو نجم الفريق والمتسبب في هدف الفوز.

المثير هنا أن سيمينيو نجح وفقًا للمعطيات التي تفرضها طبيعة كيروش وأسلوبه وليس وفقًا لمقوماته وإمكانياته العالية، خاصة وأنه لم يقم بأي مراوغة ناجحة ولم يسدد أي كرة على المرمى، ولم يلعب أي عرضية ناجحة، واختفت فعاليته في الثلث الأخيرة كما هو معروف عنه، باستثناء مساهمته في هجمة خطيرة أدت إلى خروج بلاده فائزة في اللحظات الأخيرة.

أرقام غريبة أمام الخصم الأسهل في المجموعة، ولا تعكس الحالة المميزة التي يعيشها سيمينيو باعتباره النجم الأول لغانا في الوقت الحالي، واللاعب الذي يجب على كيروش استغلاله بأقصى شكل ممكن.

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معايير كيروش لنجاح سيمينيو : أشياء مثل دقة التمرير وعدم فقدان الكرة في أماكن خطيرة والإجادة في الالتحامات.

معايير اللاعب نفسه مع بورنموث ومانشستر سيتي : مهاجمة المساحات والقوة الانفجارية العالية وضرب الخطوط خاصة في التحولات، المراوغات المباشرة المؤدية إلى الوصول للمرمى ودقة التسديد عند التواجد في الثلث الأخير.





ولكن مستوى سيمينيو يعتبر أفضل بقليل من باقي عناصر هجوم مانشستر سيتي الذي بناه بيب جوارديولا قبل رحيله في المونديال باستثناء هالاند، جيريمي دوكو عاش كابوسًا أمام مصر مع بلجيكا، وبرناردو سيلفا "لاعب سابق في سيتي منضم حديثًا لريال مدريد" لم يتألق مع البرتغال ضد الكونغو.

وأيضًا عمر مرموش نجم الفريق الإنجليزي، كان الحلقة الأضعف في هجوم مصر خلال تعادلها التاريخي مع بلجيكا في افتتاح منافساتها بمرحلة دور المجموعات، بينما سجل هالاند هدفين وساهم في انتصار هام للنرويج على العراق 4/1.

وبالعودة إلى سيمينيو، يبدو لنا أنه سيكون ضحية لأسلوب كيروش المتحفظ .. الآن يتم الاحتفاء به ورفعه على الأعناق رغم قلة إسهاماته وفعاليته أمام المرمى، وعندما تكون النتيجة سلبية، سيقول له الجميع: أين كنت؟ أنت تلعب في مانشستر سيتي وعليك أن تنقذنا وتحمل الفريق على أكتافك 90 دقيقة!

وسيتعرض لانتقادات لاذعة من أبناء بلاده واتهامات بالتخاذل، تكرارًا لما حدث مع محمد صلاح في مصر، وتعرضه لانتقادات بسبب مستواه خلال فترة البرتغالي، بالإضافة إلى التكهنات التي دارت حول تدخلاته بقرارات الجهاز الفني.

ويأتي ذلك لأنه خلال فترة كيروش، كان يعيش صلاح واحدة من أفضل فتراته مع ليفربول من 2021 إلى 2022، وتعجب الجميع وقتها لماذا لا يقدم النجم المصري نفس مستوياته مع الريدز بقميص الفراعنة، والسبب الأوضح كان عدم حصوله على الحرية الكافية التي كان يتمتع بها في أنفيلد، والعقلية الدفاعية لكيروش عكس يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي بتلك الفترة.