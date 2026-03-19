جلطة سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بسبب الإصابة المروعة التي تعرض لها نوا لانغ

في الدقيقة 76 من مباراة الأربعاء، اصطدم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بلوحات الإعلانات، وسقط على الأرض متألمًا وهو يمسك بيده اليمنى المصابة. وقام أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك بتهدئة لانغ بينما كان الطاقم الطبي يقدم له الرعاية، قبل أن يتلقى الأكسجين ويتم نقله خارج الملعب على نقالة.

وأكد إيراي يازغا، الأمين العام لنادي غالطة سراي، النية القانونية عقب الحادث، قائلاً: "قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد المباراة. وقد أجروا تحقيقاتهم أيضاً. وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتقييم القضية. ونحن في محادثات مع المحامين. وسنرفع دعوى قضائية للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وسنطلب إلغاء الضرر الذي لحق بنا من حيث الراتب".