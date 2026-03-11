روما، غاسبيريني: "نحن في حالة طوارئ منذ فترة طويلة في الهجوم، الدوري الأوروبي هو أولوية"

"لدينا هذه الحالة في الهجوم حيث فقدنا بالتأكيد العديد من اللاعبين مقارنة بالذهاب، مثل دوفبيك وفيرغسون وديبالا وبالدانزي وسولي. لكن لدينا مالين، الذي أعطانا بالتأكيد قيمة مضافة، على الرغم من أننا فقدنا بعض الأرقام. بالنسبة للأرقام الأخرى، نحاول إدخال لاعبين، من بينهم سرقسطة، الذي لم يلعب المباراة الأخيرة، لكنه لعب دائمًا في المباريات السابقة. لقد وصل منذ أقل من شهر وشارك دائمًا. ثم، ليس من السهل على أي شخص أن يأتي في يناير ويقوم بما فعله مالين، لكن هذه حالات نادرة جدًا. دائمًا ما يستغرق إدخال اللاعبين الذين يصلون في يناير وقتًا أطول قليلاً. ما زلت مقتنعًا بأن سرقسطة، على سبيل المثال، قدم تمريرة حاسمة رائعة، وآمل أن يكون له دور إيجابي في المباريات القادمة. من يصل في يناير يواجه دائمًا بعض الصعوبات في الاندماج، حتى من الناحية البدنية، ويحتاج إلى بضعة أسابيع ليندمج بشكل أفضل. في هذا الدور، نقوم بتناوب اللاعبين، في غياب ديبالا وسولي وغيرهم، نقوم بتناوب عدة لاعبين. اللاعب الذي يلعب بانتظام هو بالتأكيد بيليجريني، والآخرون، مثل فينتورينو، الذي عاد منذ وقت قصير، والشراوي الذي غاب لفترة طويلة، وزاروغازا، فاز، الذين وصلوا حديثًا، يحاولون الاندماج".