تحدث جيان بييرو غاسبيريني في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد بولونيا. يستعيد المدرب هيرموسو ضمن التشكيلة، لكنه لا يزال غير قادر على الاعتماد على سولي الذي بقي في روما بسبب إصابة في الفخذ. فيما يلي تصريحات مدرب الجيالوروسي:
Getty Images
ترجمه
روما، غاسبيريني: "نحن في حالة طوارئ منذ فترة طويلة في الهجوم، الدوري الأوروبي هو أولوية"
جميل"علينا أن نرى كيف سيكون أداؤه غدًا. لم يتدرب كثيرًا، لذا لا نعرف ما إذا كان جاهزًا للعب المباراة بأكملها. إذا تم استدعاؤه، فهذا يعني أنه جاهز للعب. قد يبدأ المباراة من البداية، ولكن مع توقع إجراء تبديل، أو حتى الدخول أثناء المباراة. على أي حال، إنه جاهز".
الدوري الأوروبي
"الأولوية هي كلاهما. في الواقع، في ذلك الوقت ربما كانت كأس إيطاليا تأتي أولاً، وكانت كأس إيطاليا أولوية أيضاً. لم نفكر أبداً في التخلي عن أي شيء واللعب بأقصى طاقتنا من أجل الجميع، من أجل جميع الأهداف. ثم لا أرى كيف يمكن اتخاذ خيارات، أليس كذلك؟ أعني، لا يمكن أن نلعب بشكل أقل. نحاول تجاوز جميع الأدوار الممكنة في أوروبا وبذل قصارى جهدنا في كل مباراة في الدوري. إذا لم ننجح في ذلك، فليس ذلك باختيارنا".
سرقسطة"لدينا هذه الحالة في الهجوم حيث فقدنا بالتأكيد العديد من اللاعبين مقارنة بالذهاب، مثل دوفبيك وفيرغسون وديبالا وبالدانزي وسولي. لكن لدينا مالين، الذي أعطانا بالتأكيد قيمة مضافة، على الرغم من أننا فقدنا بعض الأرقام. بالنسبة للأرقام الأخرى، نحاول إدخال لاعبين، من بينهم سرقسطة، الذي لم يلعب المباراة الأخيرة، لكنه لعب دائمًا في المباريات السابقة. لقد وصل منذ أقل من شهر وشارك دائمًا. ثم، ليس من السهل على أي شخص أن يأتي في يناير ويقوم بما فعله مالين، لكن هذه حالات نادرة جدًا. دائمًا ما يستغرق إدخال اللاعبين الذين يصلون في يناير وقتًا أطول قليلاً. ما زلت مقتنعًا بأن سرقسطة، على سبيل المثال، قدم تمريرة حاسمة رائعة، وآمل أن يكون له دور إيجابي في المباريات القادمة. من يصل في يناير يواجه دائمًا بعض الصعوبات في الاندماج، حتى من الناحية البدنية، ويحتاج إلى بضعة أسابيع ليندمج بشكل أفضل. في هذا الدور، نقوم بتناوب اللاعبين، في غياب ديبالا وسولي وغيرهم، نقوم بتناوب عدة لاعبين. اللاعب الذي يلعب بانتظام هو بالتأكيد بيليجريني، والآخرون، مثل فينتورينو، الذي عاد منذ وقت قصير، والشراوي الذي غاب لفترة طويلة، وزاروغازا، فاز، الذين وصلوا حديثًا، يحاولون الاندماج".
حالة طوارئ"نحن في حالة طوارئ منذ فترة طويلة في الهجوم. قلت من قبل أن الأرقام تغيرت: مقارنة بالذهاب، فقدنا خمسة لاعبين، من بينهم شاراوي. ثم، فيما يتعلق بالمهاجمين الحقيقيين، مثل مالين في الوقت الحالي، لدينا فاز، وهو أيضًا شاب صغير جدًا، وقد وصل إلى الدوري، وأرينا الذي هو أصغر سنًا ولا يمكن أن يكون حتى في القائمة، لذلك علينا العمل مع فينتوريني. بالتأكيد هناك حالات طارئة في الهجوم، لكن الأرقام أفضل من ذي قبل. في هذا الصدد، نحاول أن نكمل بعضنا البعض ونلعب مبارياتنا على أفضل وجه، كما نفعل الآن. فيما يتعلق بموضوع التشكيلات والدقائق، نحاول إدارة الموارد على أفضل وجه، لكن في النهاية، كما أقول دائمًا، الراحة هي فقط في الليل".
بيلجريني"لا، هذا ليس موضوعًا يجب أن نتطرق إليه في الوقت الحالي، على الإطلاق. نحن في مرحلة مهمة جدًا من الدوري الأوروبي. اهتمام الجميع، أنا وأنت بالتأكيد في المقام الأول، منصب فقط على الأداء والمباريات. قد تكون هناك مباريات تلعب فيها بشكل أفضل وأخرى تجد فيها صعوبة أكبر، لكن هذا أمر طبيعي للجميع، ليس لك وحدك، بل للجميع".
كرة القدم الإيطاليةفي غضون ذلك، هناك فريق إيطالي واحد على الأقل سيتأهل بالتأكيد. لكن هذا العام أسوأ من الأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لأن روما فازت بدوري الأندية الأوروبية قبل بضع سنوات، لكنها لم تفز بدوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة. لم تفز إيطاليا بدوري الأندية الأوروبية منذ التسعينيات، وفاز إنتر بدوري أبطال أوروبا في عام 2010، لكن بشكل عام، لقد مرت سنوات عديدة. في آخر 25 عامًا، لم تكن هناك فرق إيطالية لمدة 15 عامًا. هذا العام، الوضع أسوأ، ويرتبط أيضًا بمشاكل الدوري، مع الصعوبات التي تواجهها المنتخب الوطني، الذي نأمل بشدة أن يتأهل. لذا، هذا ليس أمرًا عشوائيًا. بالتأكيد نواجه بعض الصعوبات، ولا فائدة من إخفاء ذلك. ربما نحن جميعًا متورطون، المدرب والنادي وربما أيضًا وسائل الإعلام، التي يجب أن تحدد الأسباب. لا يمكن أن يكون الأمر مجرد استبدال أو نموذج تكتيكي، إنه مشكلة أعمق، ربما تنبع أيضًا من قطاعات الشباب والطريقة التي يتم بها بناء الفرق. إذا كانت هذه هي النتائج، فإن بطولتنا تعاني من بعض المشاكل التي يجب معالجتها وتشمل بالتأكيد الجميع.
إعلان