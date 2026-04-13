ترجمه
غاري نيفيل يهاجم ثنائي تشيلسي «الأناني تمامًا» ويعتقد أنهما كلّفا البلوز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا
ستامفورد بريدج في حالة من الاضطراب
تلقت آمال تشيلسي في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى ضربة قوية عقب هزيمة 3-0 أمام مانشستر سيتي، لتكون هذه أول مرة يتعرض فيها الفريق لهزيمتين متتاليتين في الدوري بفارق 3 أهداف أو أكثر منذ فبراير 2018. وغاب البلوز عن فرنانديز، الذي أوقفه النادي بعد أن عبّر علناً عن رغبته في العيش في مدريد وسط ارتباطات قوية بريال مدريد. وفي المقابل، تجنّب كوكوريلا العقوبات رغم اعترافه بأن العودة إلى برشلونة ستكون «صعبة الرفض»، وقد تركت أجواء السخط الناتجة فريق روزينور يبدو مفككاً ويفتقر إلى الانضباط.
أزمة القيادة في تشيلسي
جادل نيفيل بأن توقيت هذه الانفجارات كان كارثياً لفريق يترنّح بالفعل عقب خروج أوروبي ثقيل أمام باريس سان جيرمان. ويؤكد أن على اللاعبين الكبار توفير الاستقرار لمدرب قليل الخبرة بدلاً من التعبير عن إحباطاتهم الخاصة.
معبّراً عن قلقه بشأن الأثر النفسي على غرفة الملابس، قال نيفيل لـسكاي سبورتس: "إنها معاناة، وتضيف إلى ذلك سوء الانضباط من إنزو فرنانديز وكوكوريلا اللذين كانا يتحدثان في الأسابيع القليلة الماضية. كلاعب كرة قدم في غرفة الملابس، ماذا يظن بقية زملائهم؟ عندما تتحدثون بالطريقة التي تحدثوا بها، فهذا أناني تماماً. إنه لا يساعد مدربك الذي هو شاب وقليل الخبرة. ولا يساعد زملاءك. ولا يساعد الجماهير لأنهم يعتقدون أنك غير راضٍ."
ثقافة «العبوس» المدمّرة
أبرز المحلّل أن السماح لشخصيات بارزة مخضرمة مستاءة بالاستمرار في امتلاك نفوذ داخل المجموعة قد يعرقل الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويعتقد نيفيل أن التوق العلني للقيادة السابقة يقوّض سلطة روزنيور أكثر خلال فترة تكون فيها الوحدة ضرورية من أجل السعي لاحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.
ومحذّرًا من العواقب بعيدة المدى لهذا النقص المُتصوَّر في الاحترافية وتأثيره على آمالهم في التأهل الأوروبي، أضاف نيفيل: «في فترة تحتاج فيها إلى شدّ الأحزمة، لقد خرجتم للتو من دوري أبطال أوروبا وتلقيتم هزيمة قاسية على يد باريس سان جيرمان، وهذا ليس مُحرجًا فهم فريق جيد. كنتم بحاجة إلى أن يشدّ الجميع الأحزمة ويحافظوا على تلك الحالة من الانضباط والترابط.
«وعندما يكون لديك اللاعبان الخبيران اللذان يمتلكونهما يُظهران الاستياء ويقولان إن المدرب السابق كان جيدًا وأننا أحببناه ولسنا متأكدين لماذا تغيّر الأمر. أوافق على أنه كان لا بد من وجود عواقب.
«ما فعلوه هو أنهم قالوا: يجب أن تكون الكاميرا مسلّطة عليك أمام مانشستر سيتي وأنت في المدرجات مع علم الجميع بأنك كنت غير منضبط. هذا لا يمكن أن يكون مفيدًا.
«المشكلة هي أن هؤلاء اللاعبين ما زالوا يدخلون غرفة الملابس ويؤثرون فيها، وإذا كانوا عابسين ومتجهمين ويتمتمون بالسخط ويهاجمون النادي، فأعتقد أنك ستواجه نهاية صعبة للموسم.
«أشعر الآن بأن تشيلسي سيفوته التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن تشيلسي سيفوته ذلك بسبب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية».
لا تزال المعركة شاقة
بعد الهزيمة أمام سيتي، يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس في سباق الظفر بآخر مقعد للأداء الأوروبي (EPS). ولإنقاذ طموحاتهم في دوري أبطال أوروبا، يتعين على روزينيور اجتياز جدول أبريل الشاق بمواجهات أمام مانشستر يونايتد وبرايتون قبل مايو الحاسم للموسم. وتشمل هذه المرحلة الأخيرة مواجهات عالية المخاطر مع نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند، حيث إن أي افتقار إضافي للانضباط قد يتسبب في تبخر أحلامهم الأوروبية.