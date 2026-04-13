غاري نيفيل يهاجم ثنائي تشيلسي «الأناني تمامًا» ويعتقد أنهما كلّفا البلوز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا

أبرز المحلّل أن السماح لشخصيات بارزة مخضرمة مستاءة بالاستمرار في امتلاك نفوذ داخل المجموعة قد يعرقل الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويعتقد نيفيل أن التوق العلني للقيادة السابقة يقوّض سلطة روزنيور أكثر خلال فترة تكون فيها الوحدة ضرورية من أجل السعي لاحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

ومحذّرًا من العواقب بعيدة المدى لهذا النقص المُتصوَّر في الاحترافية وتأثيره على آمالهم في التأهل الأوروبي، أضاف نيفيل: «في فترة تحتاج فيها إلى شدّ الأحزمة، لقد خرجتم للتو من دوري أبطال أوروبا وتلقيتم هزيمة قاسية على يد باريس سان جيرمان، وهذا ليس مُحرجًا فهم فريق جيد. كنتم بحاجة إلى أن يشدّ الجميع الأحزمة ويحافظوا على تلك الحالة من الانضباط والترابط.

«وعندما يكون لديك اللاعبان الخبيران اللذان يمتلكونهما يُظهران الاستياء ويقولان إن المدرب السابق كان جيدًا وأننا أحببناه ولسنا متأكدين لماذا تغيّر الأمر. أوافق على أنه كان لا بد من وجود عواقب.

«ما فعلوه هو أنهم قالوا: يجب أن تكون الكاميرا مسلّطة عليك أمام مانشستر سيتي وأنت في المدرجات مع علم الجميع بأنك كنت غير منضبط. هذا لا يمكن أن يكون مفيدًا.

«المشكلة هي أن هؤلاء اللاعبين ما زالوا يدخلون غرفة الملابس ويؤثرون فيها، وإذا كانوا عابسين ومتجهمين ويتمتمون بالسخط ويهاجمون النادي، فأعتقد أنك ستواجه نهاية صعبة للموسم.

«أشعر الآن بأن تشيلسي سيفوته التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن تشيلسي سيفوته ذلك بسبب ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية».