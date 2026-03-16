غاري لينيكر يحدد السمة التي يشترك فيها نجم ليفربول ريو نغوموها مع كيليان مبابي، ويقول إن إنجلترا كانت «تتوق» إلى مواهب مثل جناح الريدز ولاعب أرسنال ماكس داومان
عطلة نهاية أسبوع تاريخية لفريق «الأسود الصغار»
تصدر ماكس داومان لاعب أرسنال عناوين الصحف بعد أن سجل هدفاً في مرمى إيفرتون وهو في سن 16 عاماً و73 يوماً فقط، ليصبح بذلك أصغر هداففي تاريخ الدوري. وسجل لاعب الوسط الهدف الذي حسم المباراة، مما ساعد «المدفعجية» على توسيع صدارتهم في الترتيب بفارق تسع نقاط. من ناحية أخرى، عزز ريو نغوموها مكانه في خطط أرني سلوت للفريق الأول من خلال أول مشاركة أساسية له مع الفريق الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع توتنهام.
لينكر يسلط الضوء على السمات التي تشبه مبابي
في حديثه مع بودكاست "The Rest Is Football"، أشاد لينكر بقدرات نغوموها الفنية. ورغم حذره من ثقل التوقعات، أشار المهاجم الأسطوري إلى أوجه تشابه محددة بينه وبين كيليان مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم. وقال لينكر: "أنا لا أقارنه به، لكنه يتمتع بنفس الحدة في التوقف والانطلاق التي يتمتع بها مبابي". "لديه إمكانات هائلة. كاد يسجل عدة مرات. كان مميزاً حقاً، وأنا مندهش من خروجه".
ثم أشاد بكل من نغوموها ودومان لشجاعتهما، مشيرًا: "كلاهما، دومان ونغوموها، لاعبان كنا (نحن مشجعو إنجلترا) نطالب بهما. لاعبان قادران على التغلب على اللاعبين الآخرين، وقادران على تجاوزهم. لا يكتفيان بمجرد تمرير الكرة وتبادلها. بل يريدان اغتنام الفرص. هذا النوع من اللاعبين، في بعض الأحيان، قد لا يحالفهم الحظ. لكنني أحب شجاعتهم، وآمل أن يستمروا في الهجوم ومواجهة الخصوم. هذا ما يحبه مشجعو كرة القدم. من المثير للغاية رؤية هذه المواهب الشابة. واثنين من الشباب الإنجليز – أمر مذهل."
الإرشاد والتخصص المهني
وكرر ميكا ريتشاردز، المقدم المشارك مع لينكر، هذا الثناء قائلاً: "لديهم الآن فرصة ليصبحوا أي شيء يريدونه. إنهم يلعبون إلى جانب لاعبين من أمثال [بوكايو] ساكا، و[كودي] جاكبو، و[فلوريان] فيرتز. هؤلاء لاعبون دوليون يمكنهم التعلم منهم. للوصول إلى القمة، عليك أن تتغذى بشكل صحيح، وأن تتدرب بشكل صحيح، وأن تستعيد عافيتك بشكل صحيح. عليك أن تتأكد من وجود الأشخاص المناسبين حولك وأن تستمتع بذلك."
التعامل مع الضجة الإعلامية والضغوط المرتبطة باللقب
ويتمثل التحدي الآخر الذي يواجهه هذان اللاعبان الصاعدان في التعامل مع التدقيق الإعلامي المكثف الذي يتبع مثل هذه العروض المتميزة. وبالنسبة لدومان، يكمن التحدي في الحفاظ على مكانه ضمن تشكيلة أرسنال التي تسعى حاليًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المرجح أن يحرص أرتيتا على توفير دقائق اللعب للشاب خلال المرحلة الحاسمة التي تتسم بضغوط شديدة. أما نغوموها، الذي سجل بالفعل هدفًا في دوري الكبار في وقت سابق من هذا الموسم، فسيتطلع إلى الحصول على مزيد من فرص المشاركة كأساسي، في الوقت الذي يحاول فيه ليفربول الموازنة بين المهام المحلية والالتزامات الأوروبية.
