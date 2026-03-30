غاري لينكر يقول لميكيل أرتيتا إنه يستخدم تكتيك «السير أليكس فيرجسون» في ظل انسحاب مجموعة من لاعبي أرسنال الأساسيين من المهام الدولية

يدخل السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلته الأخيرة، ويعتقد لينكر أن أرتيتا يستخدم كل الحيل الممكنة لضمان بقاء فريقه في الصدارة. وفي حديثه خلال بودكاست "The Rest is Football"، أشار المهاجم الإنجليزي السابق إلى أوجه التشابه بين أسلوب المدرب الإسباني الحالي في إدارة فريقه والأساليب الشهيرة التي كان يستخدمها المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.

كان فيرجسون معروفًا بحمايته للاعبين خلال فترات التوقف الدولية، حيث كان يمارس الضغط في كثير من الأحيان لضمان تجنب اللاعبين الرئيسيين خوض مباريات ودية غير ضرورية. يرى لينكر نمطًا يظهر في ملعب الإمارات، حيث قال: "من المثير للاهتمام أن لاعبين اثنين من أرسنال انسحبا من هذا الفريق الآن. فقد غادر كل من [بوكايو] ساكا وديكلان رايس. وانضموا إلى لاعبين مثل [ويليام] ساليبا وغابرييل ولاعب أو اثنين آخرين. أعتقد أن أرتيتا يلعب دور السير أليكس هنا".