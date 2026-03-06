IMAGO
غاريث بيل يكشف عن إصابته السرية، حيث يشرح نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق كيف أنهت مشاكل الظهر مسيرته الكروية
الصراع الخفي وراء مسيرة مهنية متألقة
كشف بيل النقاب عن معركة جسدية خاصة كانت تلازمه خلال فترة وجوده في قمة كرة القدم الأوروبية. على الرغم من فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، اعترف الأسطورة الويلزية أن إصابته في الظهر كانت السبب الحقيقي وراء تكرار غيابه عن الملاعب.
تقاعد الجناح السابق لتوتنهام بعد فترة وجيزة من تمثيل ويلز في كأس العالم 2022 وقضاء فترة قصيرة مع نادي LAFC في الدوري الأمريكي لكرة القدم. على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها في كثير من الأحيان بسبب سجله البدني في إسبانيا، أوضح بيل الآن أن مشكلاته أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في البداية.
سنوات من التعامل مع الألم
في حديثه في بودكاستStick to Football، أوضح بيل المشاكل التي عانى منها في ظهره منذ طفولته. قال: "لقد مزقت قرصًا في ظهري عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري في توتنهام. لعبت طوال مسيرتي مع هذه الإصابة. تعرضت للعديد من الإصابات في ربلة الساق بسبب ظهري. لم أصرح بذلك أبدًا عندما كنت ألعب لأن بعض الناس كانوا سيقولون: "إنه يختلق الأعذار". كان الأمر قابلاً للتحمل، لكن مع مرور الوقت، أثر ذلك عليّ.
لم أكن أعرف متى ستحدث الإصابة، ومن الواضح أن الناس كانوا يقولون: "إنه لا يعتني بنفسه" [لكن] كنت أحرص على أن تكون عضلات ساقي وعضلات الساق الخلفية قوية للغاية. لكن مرة أخرى، إذا حدثت الإصابة، فلا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. كنت أحصل على حقنة في ظهري لتهدئة الألم".
استكمال قائمة المراجعة النهائية
لم تؤثر الإصابة بشكل كبير على مكانة بيل كرمز وطني. فقد اعتزل اللعب وهو صاحب أكبر عدد من المباريات والهدايا في تاريخ ويلز، بعد أن قاد فريق "التنين" إلى نصف نهائي يورو 2016 وإلى أول مشاركة له في كأس العالم منذ 64 عامًا في 2022.
وأضاف بيل: "لطالما وصلت إلى مرحلة أعتقد أن الكثير من الناس يصلون إليها في مسيرتهم المهنية، وهي: لماذا أستمر؟ ما الذي أريد تحقيقه أيضًا؟
"شعرت أنني حققت كل ما أردت. آخر ما فعلته كان التأهل لكأس العالم، وهو الشيء الوحيد الذي كان في آخر قائمتي. شعرت أن الوقت مناسب. كنت على الأرجح جاهزًا قبل ذلك ببضع سنوات، لكن الأمر استغرق مني بعض الوقت".
الحياة بعيدًا عن الملعب
منذ تقاعده في يناير 2023، ركز بيل على عائلته وأعماله أكثر من التدريب. ورغم أنه لا يزال مهتمًا بالجانب الإداري للرياضة، إلا أنه قاوم الرغبة في الدخول في مجال الإدارة بسبب الوقت الكبير الذي يتطلبه ذلك.
يستمتع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا حاليًا بوقته الحر بعيدًا عن ضغوط الجدول الزمني الاحترافي. بعد أن قضى موسمه الأخير في LAFC - حيث فاز بكأس MLS بعد تسجيله هدف التعادل الدرامي في اللحظات الأخيرة - كان أيضًا جزءًا من كونسورتيوم أعرب عن اهتمامه بشراء نادي مسقط رأسه كارديف سيتي الصيف الماضي.
وأضاف: "لطالما قلت إنني عندما أتقاعد، أريد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات للاسترخاء والاستمتاع بوقتي مع أطفالي، ثم محاولة اكتشاف بعض المسارات التي أريد السير فيها. هذا النوع من الأشياء يروق لي أكثر من... الدخول في مجال الإدارة. أشعر أنني قمت بذلك كلاعب، ويجب أن تكرس المزيد من الوقت كمدرب ومدير".
