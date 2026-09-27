غادر معسكر السويد.. إيزاك مرعوب من الإصابة ويصل إلى ليفربول!

أكد ليفربول رسميًا أن إيزاك سيعود إلى النادي قبل الموعد المحدد بعدما تعرض لمشكلة بدنية خلال فترة الارتباط الدولي. وكان من المتوقع في البداية أن يمثل الدولي السويدي، الذي يقدم مستويات مذهلة رفقة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، منتخب بلاده في أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي هذه. غير أنه بعد مشاركته في المباراة الأولى، سيغيب الآن عن المباريات الثلاث المتبقية للسويد في مشوارها بدوري الأمم لهذه الفترة ليركز على تعافيه في مركز AXA للتدريب.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا لإطلاع الجماهير على الوضع، موضحًا الخطوات المقبلة بشأن لاعب نيوكاسل السابق. وجاء في البيان: 'من المقرر أن يعود ألكسندر إيزاك إلى ليفربول من الارتباط الدولي بسبب إصابة طفيفة. ولن يشارك المهاجم في مباريات السويد الثلاث المتبقية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيخضع الآن للفحص على يد الطاقم الطبي للنادي في مركز AXA للتدريب.'