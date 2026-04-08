غادر كيليان مبابي وهو يعاني من جرح غائر في ساقه بعد تدخل بقدم مرفوعة من جوناثان تاه، بينما أصرّ مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا على أن مدافع بايرن ميونيخ كان يستحق بطاقة حمراء
ندوب الهزيمة: مدريد غاضبة من عدم معاقبة تدخل تاه
في أعقاب هزيمة ريال مدريد 2-1 أمام بايرن ميونخ، لم يُخفِ أربيلوا إحباطه بشأن تدخلٍ مثير للجدل على مهاجمه النجم. وقد شوهد تاه وهو يصيب مبابي بتدخلٍ عنيف مع رفع المسامير للأعلى، ومع ذلك لم يحصل المدافع إلا على بطاقة صفراء بسبب الواقعة. وقد أثار القرار غضب أصحاب الأرض، لا سيما بالنظر إلى الدليل المادي الذي ظهر على ساق مبابي، إذ شارك برنامج «إل تشيرينغيتو» صورة تُظهر جرحًا واضحًا وتمزقًا كبيرًا في جوربه.
أربيلوا يهاجم التحكيم بعد مخاوف من إصابة مبابي
وفي حديثه إلى ماركا بعد صافرة النهاية، عبّر أربيلوا عن عدم تصديقه لقرارات التحكيم. وقال: «لا أفهم لماذا لم يُطرد لاعب بايرن [تاه] بسبب الخطأ الذي ارتكبه ضد مبابي. هذه قرارات يصعب فهمها»، وفق ما صرّح به مدرب مدريد.
وتحوّلت الليلة من سيئ إلى أسوأ للعملاق الإسباني، إذ لم يكتفِ بخسارة المباراة فحسب، بل شهد أيضًا استبعاد لاعب وسط مهم من مواجهة الإياب. فقد تلقّى أوريليان تشواميني بطاقة خلال اللقاء، ما يعني إيقافه عن مباراة الإياب الحاسمة على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. واعترف أربيلوا بحجم غياب الفرنسي، لكنه ظل متفائلًا بعمق تشكيلته. وأضاف: «إنها خسارة كبيرة بسبب البطاقة التي أشهرها الحكم في وجهه، لكننا نثق باللاعبين البدلاء».
الجانب المشرق لمبابي
بينما تسبّب تدخل تاه في حالة من القلق الكبير على مقاعد بدلاء مدريد، تمكّن مبابي من مواصلة اللعب، وفي النهاية هزّ الشباك لتقليص الفارق. وحتى في الهزيمة، تمكّن الفرنسي من تحقيق إنجاز شخصي، بتسجيله هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا. ويُبقيه هذا الهدف في سباق كسر رقم كريستيانو رونالدو القياسي البالغ 17 هدفًا في موسم أوروبي واحد. وكانت الليلة خلاف ذلك صعبة على العملاق الإسباني. فقد منحت أهداف لويس دياز وهاري كين، أحدهما قبل الاستراحة والآخر بعدها، فريق فينسنت كومباني أفضلية حاسمة يعود بها إلى أليانز أرينا.
لا تزال الثقة كبيرة في عودة ميونيخ
يمتلك ريال تاريخًا حافلًا بقلب الهزائم في دوري أبطال أوروبا، ويعتقد أربيلوا أن لاعبيه لديهم العقلية اللازمة لإسكات جماهير أصحاب الأرض في أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. ويعول المدرب على هيبة فريقه وصلابته لحجز مقعد في نصف النهائي. واختتم أربيلوا قائلًا: «إذا كان هناك فريق واحد قادر على الفوز في ميونخ، فهو ريال مدريد. نحن ريال مدريد، ونعرف مدى صعوبة الفوز هناك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».