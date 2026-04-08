وفي حديثه إلى ماركا بعد صافرة النهاية، عبّر أربيلوا عن عدم تصديقه لقرارات التحكيم. وقال: «لا أفهم لماذا لم يُطرد لاعب بايرن [تاه] بسبب الخطأ الذي ارتكبه ضد مبابي. هذه قرارات يصعب فهمها»، وفق ما صرّح به مدرب مدريد.

وتحوّلت الليلة من سيئ إلى أسوأ للعملاق الإسباني، إذ لم يكتفِ بخسارة المباراة فحسب، بل شهد أيضًا استبعاد لاعب وسط مهم من مواجهة الإياب. فقد تلقّى أوريليان تشواميني بطاقة خلال اللقاء، ما يعني إيقافه عن مباراة الإياب الحاسمة على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. واعترف أربيلوا بحجم غياب الفرنسي، لكنه ظل متفائلًا بعمق تشكيلته. وأضاف: «إنها خسارة كبيرة بسبب البطاقة التي أشهرها الحكم في وجهه، لكننا نثق باللاعبين البدلاء».