عرّاب ميسي باقٍ.. اتفاق شفهي يضمن استمرار سكالوني مع الأرجنتين حتى مونديال 2030

أوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موقفه بجلاء: إنهم يريدون بقاء سكالوني على رأس القيادة الفنية لأطول فترة ممكنة. وقد عُقدت اجتماعات متعددة بين ممثلي سكالوني ومسؤولي الاتحاد قبل وصول بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الحالية. وأسفرت هذه النقاشات عن "ميثاق شفهي" يضمن استمرار المدرب الاستراتيجي في قيادة المنتخب الوطني حتى دورة كأس العالم المقبلة.

وصرح الصحفي "دييجو مونرويج" عبر شبكة "إي إس بي إن مونديال" (ESPN Mundial): "حتى لحظة هبوطهم في الولايات المتحدة، كانت هناك اجتماعات دائرة بين ممثلي سكالوني والاتحاد الأرجنتيني. موقف الاتحاد هو بقاء سكالوني مدى الحياة. لقد بحثت وجمعت المعلومات، وأنا الآن في وضع يسمح لي بالتأكيد على أن المنتخب الأرجنتيني وسكالوني وصلا إلى كأس العالم في ظل وجود اتفاق شفهي بين المدرب والاتحاد لاستمراره في منصبه حتى عام 2031".