عين على الحكم | هدف السويد الرابع في تونس .. صورة تثير الجدل!

في الدقيقة 84 وبعد دخوله مباشرة، نجح البديل ماتياس سفانبرج بالتسجيل وإضافة الهدف الرابع لمنتخب السويد، ولكن الإعادات الأولية أظهرت وجوده في موقف متسلل، اللقطة التي أكدتها الإعادات عبر تقنية التسلل النصف أوتوماتيكي التي يأتي بثها من فيفا.









ولكن، أعلن الحكم بعد فترة من المراجعة مع طاقم تحكيم الفيديو صحة الهدف وسط دهشة لاعبي تونس وعدم فهم حتى من لاعبي السويد نفسهم، ولكن التفسير هو أن قبل وصول الكرة لسفانبرج، قام أليكساندر إيساك بلمس الكرة، وبالتالي بداية لعبة جديدة، وإن كانت الإعادات لا تظهر بوضوح لمس لاعب ليفربول للكرة قبل وصولها لصاحب الهدف، ولكن الحسم جاء عبر التكنولوجيا بفضل وجود صورة رسمية تظهر تفاعل الكرة مع لمسة إيساك وإرسالها إشارة لطاقم التحكيم.







