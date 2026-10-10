عين على الحكم | طرد استدعى غضب الديربي أمام ريال مدريد.. أتلتيكو يستفيد من تقنية الفيديو أمام ديبورتيفو ألافيش!

ورغم صحة قرار طرد لاعب ألافيش وفقًا لقوانين اللعبة التي تشدد على حماية اللاعبين من التدخلات بأسفل الحذاء على المفاصل، إلا أن القرار فجر موجة غضب عارمة وأعاد إلى الأذهان وقائع ديربي العاصمة الأخير بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

إذ وجد المتابعون تناقضًا صارخًا في آلية تدخل تقنية الفيديو التي اختارت الصمت التام في مواقف مطابقة استفاد منها الروخيبلانكوس سابقًا، بينما حضرت بصرامة لخدمتهم في مواجهة ألافيش.



