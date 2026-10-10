عين على الحكم | طرد استدعى غضب الديربي أمام ريال مدريد.. أتلتيكو يستفيد من تقنية الفيديو أمام ديبورتيفو ألافيش!

شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد ومضيفه ديبورتيفو ألافيش واقعة تحكيمية قلبت موازين المواجهة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جناح أصحاب الأرض أنخيل بيريز في الدقيقة 61 إثر تدخل قوي على المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.
وجاء القرار بعدما اكتفى حكم الساحة أليخاندرو كينتيرو بالبطاقة الصفراء في الوهلة الأولى قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو خوان لويس بوليدو لمراجعة اللقطة عبر الشاشة الجانبية، ليعود الحكم ويلغي الإنذار ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة اصطدام مسامير حذاء بيريز بكاحل ألفاريز بصورة شكلت خطورة واضحة على سلامته.