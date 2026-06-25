عين على الحكم | هدف ألمانيا أمام الإكوادور يلطخ الصورة المثالية "للمرأة الحديدية" في كأس العالم

قبل مرور دقيقتين من مباراة ألمانيا والإكوادور في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، نجح المانشافت في قص شريط الأهداف، عن طريق الجناح المخضرم ليروي ساني، إلا أن هذا الهدف أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا من بداية اللقاء.
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هدف ساني المثير للجدل
على ملعب "ميتلايف" بولاية نيو جيرسي الأمريكية، انطلقت مباراة ألمانيا والإكوادور النارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وفي الدقيقة الثانية استغل ساني تمريرة زميله فلوريان فيرتس ليسدد كرة رائعة بيسراه سكنت شباك الحارس الإكوادوري هيرنان جاليندز، لكن الهدف لاقى اعتراضًا كبيرًا من لاعبي منتخب "لا تريكولور" على قرار حكمة اللقاء الأمريكية توري بينسو.
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اعتراض لاعبو الإكوادور
لم يكن سبب اعتراض لاعبو الإكوادور على تسلل ساني وقت تسديد كرته أو ارتكابه خطأ في اللعبة، بل كان على زميله بافلوفيتش الذي رفع قدمه أعلى رأس مدافع الإكوادور، قبل أن يمررها إلى فيرتس الذي بدوره مر وصنع الهدف الأول.
وبالفعل توجه لاعبو الإكوادور إلى الحكمة الأمريكية، مطالبين بالعودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، إلا أنها لم تأخذ وقتًا طويلًا حيث صدقت على صحة الهدف واستمر اللعب.
جدل كبير حول الهدف الألماني
رغم نجاح الإكوادور في الرد سريعًا بهدف التعادل عبر الجناح نيلسون أنجولو في الدقيقة التاسعة، إلا أن الهدف الألماني لاقى ردود فعل متباينة، حيث رفض كثيرون قرار الحكمة الأمريكية، بداعي رفع اللاعب الألماني قدمه إلى مستوى عالٍ، بينما رأى آخرون أن الهدف شرعيًا بسبب لمس بافلوفيتش الكرة قبل لمس رأس مدافع الإكوادور.
وفي هذا السياق، علق الحكم المصري السابق محمد الصباحي على اللعبة، مؤكدًا في حديثه لصحيفة "الكأس"، أن "هدف ألمانيا غير صحيح، لوجود مخالفة ارتكبها لاعب ألمانيا في بداية الهجمة قبل تسجيل الهدف".
وأضاف: "كان يجب على حكم المباراة احتساب المخالفة وإلغاء الهدف، إلا أن القرار لم يكن صحيحًا".
المرأة الحديدية تواجه انتقادات
نجحت الحكمة الأمريكية توري بينسو في اختبارها الأول في كأس العالم للرجال عندما قادت مباراة جنوب إفريقيا وتشيكيا إلى بر الأمان بعدما قدمت أداءً مبهرًا في المباراة التي انتهت بالتعادل "1-1"، وشهدت احتساب ركلة جزاء للبافانا بافانا و3 بطاقات صفراء.
وبعد المباراة انهالت الإشادات على الحكمة الأمريكية، التي اجتازت كافة الاختبارات، رغم العنف الذي كان حاضرًا بين اللاعبين طوال اللقاء، حيث أشهرت توري البطاقة الصفراء 3 مرات، بواقع مرتين لجنوب إفريقيا وبطاقة لتشيكيا، بينما كانت حاسمة في احتساب ركلة الجزاء للأولاد دون أي تردد، حيث كانت قريبة للغاية من اللعبة ولم تكن بحاجة للذهاب إلى غرفة الفيديو للتأكد من قرارها.
واكتسبت الحكمة الأمريكية احترام الجميع، بعدما أصبحت ثاني سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي أدارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.
إلا أن هذا الهدف قد يتسبب في وضع الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا أنها تواجه تحديًا كبيرًا في البطولة وتحمل راية التحكيم النسائي في المونديال.
ألمانيا حسمت الصدارة وسط صراع شرس
بغض النظر عن نتيجة مباراة الإكوادور، حسم منتخب ألمانيا، صدارة المجموعة الخامسة، بفارق مريح، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، عقب قلب تأخرها أمام كوت ديفوار لفوز مثير بنتيجة (2-1)، في تورونتو.
وبعد ضمان الصدارة، فإن المنتخب الألماني سيواجه أحد فرق المركز الثالث في المجموعات (A-B-C-D-F)، في بوسطن، يوم الإثنين 29 يونيو، إلا أن هوية المنافس لن تتحدد إلا بعد ختام مباريات دور المجموعات يوم السبت المُقبل.
وطبقًا لذلك، فإن المنتخب الألماني لن يستطيع التعرف على منافسه في دور الـ32 من كأس العالم، قبل ختام مباريات السبت، في الوقت الذي سيلتقي به يوم الإثنين.
وحول ذلك الأمر، الذي يعتبر كابوسًا لوجستيًا للجهاز الفني، الذي يتعين عليه أن يكون في سباق مع الزمن من أجل التحضير للمواجهة، قال ناجلسمان "لا أعتقد أنه من المثالي أن تُعاقَب على فوزك بصدارة المجموعة، لست من المعجبين بهذا الأمر. يمكن لأي شخص أن يتخيل أن هناك طرقًا أفضل من قضاء ليلة السبت بأكملها في مراجعة لقطات المباريات، فقط لتقديم معلومات عن المنافس للفريق يوم الأحد".