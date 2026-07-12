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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | "لقطة نادرة تعيد جدل الاتهامات المصرية".. طرد غريب لنجم سويسرا ضد الأرجنتين ولكن!

كأس العالم
الأرجنتين
سويسرا
بريل إيمبولو
مصر
الأرجنتين ضد سويسرا

جدل مونديالي جديد بطله الأرجنتين..

شهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة البرتغالي جواو بينهيرو.

منتخب إنجلترا ينتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا؛ وذلك في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • طرد نجم سويسرا ضد منتخب الأرجنتين

    وفي هذا السياق.. قام الحكم البرتغالي جواو بينهيرو؛ بإشهار "الكارت الأحمر" في وجه النجم السويسري بريل إيمبولو، وذلك في الدقيقة 72 من عمر قمة ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين.

    "طرد" إيمبولو من المباراة؛ جاء بعد عودة بينهيرو إلى تقنية الفيديو "فار"، عقب نداء عاجل من مساعديه.


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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تفاصيل لقطة بريل إيمبولو الجدلية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب شرح واقعة "طرد" النجم السويسري بريل إيمبولو المثيرة ضد الأرجنتين، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    اللقطة بدأت بإشهار الحكم البرتغالي جواو بينهيرو، "كارت أصفر" ضد النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس؛ بعد لقطة مشتركة مع إيمبولو، سقط فيها الأخير متألمًا.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ.. تلقى بينهيرو نداءً من مساعديه في تقنية الفيديو "فار"؛ ليعود ويتخذ مجموعة من القرارات، على النحو التالي:

    * أولًا: إلغاء "الكارت الأصفر" ضد باريديس؛ لعدم ارتكابه أي خطأ.

    * ثانيًا: إشهار "كارت أصفر" ضد إيمبولو؛ بداعي التمثيل.

    وبما أن إيمبولو كان يمتلك "كارت أصفر"، في الشوط الأول ضد الأرجنتين؛ فقد تم طرده بعد لعبته الجدلية مع باريديس بـ"الإنذار الثاني"، ليخرج من الملعب وسط اعتراضات وهو يبكي.


  • رأي تحكيمي مثير في لقطة بريل إيمبولو

    ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR" المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، رأيه في لقطة "طرد" النجم السويسري بريل إيمبولو ضد الأرجنتين؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    الحساب الشهير بمنصة "إكس"، أكد أن الإنذار الثاني الذي تحصل عليه إيمبولو، بعد عودة الحكم البرتغالي جواو بينهيرو إلى تقنية الفيديو "فار"، صحيح - من وجهة نظره -؛ وذلك بسبب تمثيل اللاعب في لقطته مع لياندرو باريديس، متوسط ميدان منتخب الأرجنتين.

    وأشار إلى أن هذه الحالة، نادرة للغاية في عالم كرة القدم؛ حيث عاد بينهيرو إلى "فار" لإشهار الكارث الثاني بداعي التمثيل، بناء على قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد.

    وشدد الحساب على أن هذا القانون؛ يعطي الحكم الحق في العودة إلى تقنية الفيديو في حالات "الإنذار"، وذلك إذا منح الكارت الأصفر إلى شخص خاطئ.


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  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    جدل مصر والأجنتين يعود مجددًا

    لقطة "طرد" النجم السويسري بريل إيمبولو ضد الأرجنتين؛ فتحت الجدل الذي أشعله منتخب مصر في الأيام الماضية، بخصوص المساعدات المقدمة إلى "التانجو" وأسطورته ليونيل ميسي.

    مصر خسرت (2-3) ضد الأرجنتين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026؛ وسط بعض اللقطات التحكيمية الجدلية، وهو ما تسبب في غضب أبناء الفراعنة.

    واتهم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بتقديم المساعدات إلى الأرجنتين وميسي، بسبب الرغبة في استمرارهما لأسباب تسويقية.

    وتفاعل العالم مع تصريحات حسن؛ وسط تأييد كبير من البعض، واعتراض من قطاع آخر.