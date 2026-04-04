عين على الحكم | مشاجرة جماعية وإنذار تحول إلى طرد.. قاضي الملاعب يصنع الحدث بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة





تجسدت ذروة الإثارة في الدقيقة 48 عندما أرسل إريك جارسيا تمريرة طولية متقنة في المساحة نحو لامين يامال الذي حاول الانفراد بالمرمى ليتعرض لعرقلة واضحة من مدافع أتلتيكو مدريد نيكو جونزاليس.

ورغم أن القرار الأولي في الملعب كان منح اللاعب بطاقة صفراء ثانية إلا أن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو واتخذ قرارًا مختلفًا تمامًا بعد التشاور مع غرفة تقنية الفيديو.

استغرقت مراجعة اللقطة وقتًا طويلًا بدءًا من الدقيقة 49 حيث تركز البحث حول نقطتين أساسيتين أولهما إمكانية وجود تسلل على المهاجم لامين يامال قبل وقوع المخالفة والثانية هي تصنيف الخطأ نفسه.

وأكدت مراجعة المشاهد أن لمسة يامال للكرة كانت في اتجاه المرمى بشكل مباشر مما جعل الحكم يفسر الحالة على أنها منع لفرصة محققة للتسجيل.

وبناءً عليه قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه نيكو جونزاليس في الدقيقة 51 بدلاً من الاكتفاء بالإنذار الثاني.



