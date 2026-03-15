نجح النادي الأهلي في التأمين على صدارة المجموعة الثانية بعد رحلة شهدت الكثير من التحديات في الأدوار الأولى حيث جمع بطل مصر عشر نقاط مكنته من احتلال المركز الأول متفوقًا على منافسيه في المجموعة التي ضمت فرق الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري بالإضافة إلى فريق يانج أفريكانز التنزاني.
وبالرغم من التعثر في بعض المواجهات خارج الأرض إلا أن الخبرة الأفريقية الكبيرة للاعبي الأهلي حسمت بطاقة التأهل لصالحه في الأمتار الأخيرة من عمر دور المجموعات.
وعلى الجانب الآخر استطاع فريق الترجي التونسي حجز مقعده في هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط.
واجه شيخ الأندية التونسية منافسة شرسة خاصة من فريق الملعب المالي الذي تصدر هذه المجموعة وفريق سيمبا التنزاني الذي ظل ينافس على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة.
وقد شهد مشوار الترجي تغييرًا في الإدارة الفنية خلال البطولة سعيًا وراء استعادة التوازن القاري والمنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.