عين على الحكم | أعاد ذكريات لقطة "الشكر لله" في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد!.. هدف آرسنال ضد باريس سان جيرمان يثير الجدل

ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ما حدث في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.
وقتها.. برشلونة فاز (4-3) على ريال مدريد؛ ولكنه كان من الممكن أن يتعثر، بسبب خطأ تحكيمي مؤثر من هيرنانديز هيرنايز وطاقم غرفة تقنية الفيديو "فار".
هيرنانديز ألغى هدفًا خامسًا لبرشلونة، سجله النجم الإسباني الشاب فيرمين لوبيز؛ وذلك بحجة وجود لمسة يد عليه، عند قطع الكرة من الخصم.
بل أن أكثر من ذلك؛ خرجت تسريبات من غرفة تقنية الفيديو تظهر حكم "فار"، وهو يردد جملة "الشكر لله" بعد إلغاء الهدف.
ومن ناحيتها.. أكدت لجنة الحكام بعد هذا الجدل، أن هيرنانديز ارتكب خطأً بإلغاء الهدف؛ حيث أن اللوائح تنص على صحة الأهداف، حال كانت لمسة اليد غير مقصودة.
وهذا ما اعتمد عليه الحكم الألماني دانيال سيبرت؛ وذلك عندما أقر هدف نادي آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.