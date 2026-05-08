عين على الحكم | كريم بنزيما يسقط ويطالب.. فهل تعرض الهلال للظلم بحرمانه من "ركلة جزاء" ضد الخلود؟

وفي هذا السياق.. سقط النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال، داخل منطقة الـ18 لنادي الخلود؛ وذلك في الدقيقة 23 من عمر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

بنزيما سقط على أرضية الملعب؛ بعد لعبة مشتركة مع الإنجليزي جون باكلي، متوسط ميدان فريق الخلود الأول لكرة القدم.

وطالب المهاجم الفرنسي بالحصول على "ركلة جزاء"؛ حيث أظهرت الإعادات، وجود تلامس بالفعل من باكلي مع بنزيما.