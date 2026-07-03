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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

عين على الحكم | صافرة نرويجية أعادت الحياة لرونالدو والبرتغال و"نيران التسلل" تثير شبهة "الوداع الظالم" لكرواتيا

البرتغال
كأس العالم
البرتغال ضد كرواتيا
كرواتيا
كريستيانو رونالدو
لوكا مودريتش

مواجهة حافلة باللقطات المثيرة للجدل

وسط أجواء كئيبة وشعور متزايد باقتراب وقوع الكارثة وخروج البرتغال من كأس العالم 2026، ظهر طوق النجاة الذي أعاد الحياة لكريستيانو رونالدو ورفاقه في لحظة.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم كرواتيا بهدف دون رد، عن طريق المخضرم إيفان بيريشيتش، ليكون روبرتو مارتينيز ورجاله بحاجة إلى معجزة للعودة في المباراة التي انتهت بانتصارهم 2/1.


  • Cristiano RonaldoGetty

    فرحة "بلا فائدة" لرونالدو

    بعد دقائق من هدف بيريشيتش نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل التعادل لصالح بلاده من استلامة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليذهب من أجل الاحتفال بهدفه الأول في المراحل الإقصائية بكأس العالم.

    ولكن، سرعان ما صدمه الحكم النرويجي إسبن إسكاس، لإلغاء الهدف بداعي التسلل، وبعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، كان من السهل حسم اللقطة تمامًا، ليستمر البحث عن هدف التعادل.




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  • لقطة أعادت الحياة للبرتغال

    وبعد الهدف الملغي لصالح فريق المدرب روبرتو مارتينيز، عادت البرتغال بمحاولة أخرى من ركلة ركنية كان ينتظرها ريناتو فيجا لتسجيلها في مرمى الفريق الخصم.

    ولكن في الوقت الذي كان يتجه فيه فيجا لتسديد الكرة برأسه، قام نيكولا فلاسيتش لاعب كرواتيا بعرقلته ومنعه من الوصول إلى الكرة.

    حساب "Archivo Var" عبر منصة "إكس" نشر اللقطة من أكثر من زاوية، ليتبين أن فلاسيتس منع فيجا من الوصول للكرة، لذلك قرار الحكم كان صحيحًا.


  • هل حُرمت كرواتيا من هدف صحيح؟

    الجدل لم يتوقف عند اللقطتين، هناك مشهد آخر أثار الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الهدف الذي أحرزه بيتر سوسيتش في وقت متأخر من الشوط الثاني.

    سوسيتش استلم الكرة في منطقة خطيرة بدفاعات البرتغال، وذهب للانفراد بالحارس ديوجو كوستا وسجلها ببراعة في المرمى، ليحتفل بالهدف وسط إشارة من الحكم تسببت في تعكير فرحته.

    اللقطة تم احتسابها كتسلل مع إلغاء الهدف، وهنا نشر حساب "Archivo VAR" تغريدة، تعبر عن حالة الحيرة عن سبب إلغاء الهدف، خاصة لظهور أحد مدافعي البرتغال في موقع يبدو وكأنه متقدم على لاعب كرواتيا بمسافة صغيرة، قبل أن يخرج لشرح الموقف وتوضيح الصورة حول صحة قرار الحكم.

    ولم تتوقف الإثارة عن هذا الحد، كرواتيا سجلت هدفًا متأخرًا في اللحظات الأخيرة عن طريق يوشكو جفارديول، ولكن الحكم ألغاه أيضًا بسبب تمرير الكرة له من لاعب بموقع تسلل قبل وصولها لنجم مانشستر سيتي.

    الجماهير الكرواتية ظهرت في حالة من الثورة في المدرجات بسبب إلغاء هذا الهدف بالإضافة إلى اللقطة الأخرى، وسط اتهامات بخروج ظالم للفريق من كأس العالم.

    الحكم احتسب 10 دقائق كوقت بدل ضائع، ولكنه وصل إلى 18 دقيقة كاملة بسبب الهدف الملغي، وسط اتهامات أخرى له بالمبالغة في الدقائق المضافة.


  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    ما هو القادم للفريق المنتصر؟

    رحلة كرواتيا انتهت بالفعل في كأس العالم بالخسارة في المباراة التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بينما تلعب البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 يوم 6 يوليو الجاري.