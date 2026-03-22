الجدل التحكيمي لا يهدأ مطلقًا في الدوري الإسباني، فكيف الوضع إن كنا نتحدث عن ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو؟ .. قرار خوسيه لويس مونويرا تجاه داني كارباخال؛ نجم الميرينجي، أثار بعض الجدل!
عين على الحكم | كارباخال "المتهور" يثير الجدل .. انقسام حول تعرض أتلتيكو للظلم في الديربي أمام ريال مدريد
ما القصة؟
يستضيف ريال مدريد حاليًا جاره أتلتيكو، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني 2025-2026.
تدخل كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا المباراة محتلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن برشلونة؛ المتصدر، لكن الفريق الكتالوني خاض مباراة أكثر.
أما كتيبة دييجو سيميوني فتحل بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.
لقطة داني كارباخال الجدلية .. راديو ماركا يلوم مونويرا
الجدل التحكيمي لم يتأخر كثيرًا في الديربي، حيث بدأ في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول تقريبًا، وقتما كانت الكرة في استحواذ ماركوس يورينتي؛ نجم أتلتيكو مدريد، بينما تدخل عليه داني كارباخال من الريال، وسط مطالب الروخي بلانكوس باحتساب ضربة جزاء لصالحه.
الحكم خوسيه لويس مونويرا رفض احتساب أي خطأ لصالح يورينتي في تلك اللقطة، بل لم يراجع تقنية الفيديو من الأساس، بداعي أن لاعب أتلتيكو كان قد سدد الكرة بالفعل قبل تدخل نظيره في ريال مدريد.
لكن بحسب الخبير التحكيمي بيريز بورول فإنه كان يتوجب على مونويرا احتساب ضربة جزاء لصالح كتيبة سيميوني.
بيريز بورول أوضح لـ"راديو ماركا": "على الرغم من أن ماركوس يورينتي كان قد سدد الكرة بالفعل إلا أن تدخل كاباخال المتهور كان كافيًا لاحتساب ضربة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد. لقد وصل داني متأخرًا وأسقط لاعب أتلتيكو أرضًا".
تأييد لقرار مونويرا
على النقيض، جاء تحليل حساب "Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية بمختلف الدوريات الأوروبية، للواقعة، حيث أيد قرار لويس مونويرا..
الحساب أوضح أن الحالة لا تستدعي ضربة جزاء، رغم أن كارباخال ساهم في سقوط يورينتي، إلا أن الأخير كان قد فقد توازنه بالفعل نتيجة التسديدة نفسها، بينما بدى سقوطه قويًا نتيجة قوة الاندفاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على كل حال فإن تداخل كارباخال على لاعب الخصم يعتبر حالة ثانوية وغير مؤثرة على اللعب.
مونويرا يحتسب جزائية لريال مدريد
بغض النظر عن ضربة الجزاء غير المحتسبة لأتلتيكو مدريد ومدى صحة قرار مونويرا من عدمه، فقد احتسب الحكم جزائية في الديربي، لكن لصالح ريال في بداية الشوط الثاني..
في الدقيقة 51 من عمر الديربي، تسبب دافيد هانسكو في احتساب ضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد تدخله على قدم المغربي براهيم دياز.
مونويرا لم يتردد نهائيًا في إطلاق صافرته معلنًا احتساب ضربة الجزاء للميرينجي، دون حتى الرجوع لتقنية الفيديو، نجح منها البرازيلي فينيسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول للريال، مدركًا به التعادل.