عين على الحكم | كارباخال "المتهور" يثير الجدل .. انقسام حول تعرض أتلتيكو للظلم في الديربي أمام ريال مدريد

الجدل التحكيمي لم يتأخر كثيرًا في الديربي، حيث بدأ في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول تقريبًا، وقتما كانت الكرة في استحواذ ماركوس يورينتي؛ نجم أتلتيكو مدريد، بينما تدخل عليه داني كارباخال من الريال، وسط مطالب الروخي بلانكوس باحتساب ضربة جزاء لصالحه.

الحكم خوسيه لويس مونويرا رفض احتساب أي خطأ لصالح يورينتي في تلك اللقطة، بل لم يراجع تقنية الفيديو من الأساس، بداعي أن لاعب أتلتيكو كان قد سدد الكرة بالفعل قبل تدخل نظيره في ريال مدريد.

لكن بحسب الخبير التحكيمي بيريز بورول فإنه كان يتوجب على مونويرا احتساب ضربة جزاء لصالح كتيبة سيميوني.

بيريز بورول أوضح لـ"راديو ماركا": "على الرغم من أن ماركوس يورينتي كان قد سدد الكرة بالفعل إلا أن تدخل كاباخال المتهور كان كافيًا لاحتساب ضربة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد. لقد وصل داني متأخرًا وأسقط لاعب أتلتيكو أرضًا".