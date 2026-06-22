عين على الحكم | "فيفا تستر على الواقعة" .. ضربة جزاء غير محتسبة في مواجهة فرنسا والعراق تثير الجدل

الديوك يلتقوا اليوم الثلاثاء، مع أسود الرافدين، على استاد فلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

شوط المباراة الأولى انتهى بتقدم كتيبة ديدييه ديشان، بهدف نجمها كيليان مبابي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بفضل تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ويدير اللقاء الحكم الكندي درو فيشر، ويعاونه مواطنيه مايكل بارفيجين وليث عرفة، لكن هناك لقطة مرت على الجميع، واكتفت تقنية الفيديو بالمشاهدة..



