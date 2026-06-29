عين على الحكم | فيفا لا يتهاون مع هذه الحوادث .. هل حُرمت ألمانيا من هدف صحيح أمام باراجواي؟

الوقت الأصلي من مواجهة ألمانيا وباراجواي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن دور الـ32، على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

هدف اللقاء الأول كان من نصيب باراجواي عن طريق خوليو إنسيسو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح كاي هافيرتس في إدراك التعادل للمانشافت مع مرور تسع دقائق من الشوط الثاني.

تلك النتيجة قادت المنتخبين لخوض شوطين إضافيين، وقد نجح الألمانيون بالفعل في إحراز هدف في الشوط الإضافي الأول، لكن تم إلغاءه بعد ذلك..



