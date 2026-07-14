عين على الحكم | تدخل خطير مر مرور الكرام.. نجم فرنسا يفلت من الطرد أمام إسبانيا والقانون يقول كلمته في "ركلة جزاء" لامين يامال!

استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتساءل: "إذا كانت الكرة لمست يد الجوهرة الإسبانية لامين يامال.. فلماذا تم احتساب (ركلة جزاء) ضد منتخب فرنسا؟!".
الإجابة على هذا السؤال؛ أوضحتها "المادة 12" من قانون المجلس الدولي لكرة القدم، الخاص بلمسات اليد.
وتؤكد هذه المادة أنه حال لمست الكرة يد لاعب ما، دون قصد - وهي ملاصقة لجسده -، ولم تسفر عن هدف مباشر؛ فإنها لا تكون بمثابة مخالفة.
وفي حالة يامال، فهو قطع الكرة بعد لمسها يده دون قصد - وهي ملاصقة لجسده -؛ ولم يسفر ذلك عن هدف مباشر، لذلك فإن "ركلة الجزاء" صحيحة 100%.
وهذا الأمر أكدته شبكة "بي إن سبورتس" أيضًا، خلال تحليلها للقطة "ركلة الجزاء" ضد فرنسا؛ والتي تحصل عليها لامين يامال، جوهرة المنتخب الإسباني.