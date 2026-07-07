عين على الحكم | جدل كبير بين ضربة جزاء وهدف ملغي ولكن .. الاتهامات المصرية لفرانسوا ليتكسير خلال مواجهة الأرجنتين "باطلة"!

عقب المباراة، اتهم المحلل المصري محمد أبو تريكة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحكم الفرنسي بـ"ظلم" الفراعنة، وتصدر التوتر لهم في الدقائق الأخيرة من المباراة.

تريكة أكد في البداية أن غالبية قرارات الحكم في المباراة كانت صحيحة، لكنه لامه على عدم احتساب ضربة جزاء لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة، بجانب لومه على التحامل على اللاعبين المصريين سواء في احتساب الأخطاء أو إشهار الكروت الصفراء (5).

في الإطار ذاته، هاجم حسام حسن؛ المدير الفني للمنتخب المصري، ليتكسير عقب المباراة في تصريحاته للشبكة القطرية نفسها، مؤكدًا أنه حرم فريقه من ضربة جزاء وهدف صحيح قرر إلغاءه، بل وادعى أن الهدف كان "تسويق" كأس العالم عبر الحفاظ على تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي به.

السؤال الآن: ما هو تقييم ليتكسير خلال مواجهة مصر والأرجنتين؟ .. يؤسفني أن أقول لك أيها القارئ العزيز أن تلك الاتهامات له "باطلة" بحسب ما حلل حساب "Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية، مستواه على مدار المباراة!

دعنا في السطور التالية نحلل كافة اللقطات الجدلية في المباراة بحسب ما أوضح الحساب المشار إليه..



