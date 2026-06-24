عين على الحكم | رقص ثم غضب بشدة.. "فار" يصدم فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا و"البرازيل لم تتعرض للظلم"!

وفي هذا السياق.. سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفًا، في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من مواجهة اسكتلندا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

هدف فينيسيوس؛ جاء بعدما نجح في "افتكاك الكرة" من المدافع الاسكتلندي جاك هيندري، ثم إسكانها داخل الشباك.

وأخذ النجم البرازيلي الشاب الذي ينشط في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، بالاحتفال والرقص أمام "راية الركنية"؛ وسط حزن شديد من لاعبي اسكتلندا، الذين ظهر الاستسلام على وجوههم.