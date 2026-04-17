عين على الحكم | وسط صراخ ورعب.. علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور وأدهم المخادمة يثير غضب الأهلي بـ"3 لقطات جدلية"

وفي هذا السياق.. سجل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، هدفًا في شباك عملاق جدة الأهلي، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الهدف سجله علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بـ"الخطأ" في مرماه، وذلك أثناء محاولته إبعاد عرضية ماليزية خطيرة.

لكن ما أثار الجدل، هي اللقطة التي سبقت هذه العرضية الخطيرة، بين النجم البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم فريق جوهور الأول لكرة القدم، ومواطنه روجر إيبانيز، قلب دفاع الأهلي.

الإعادات أظهرت وجود "دفع" من جايرو لإيبانيز؛ وذلك قبل العرضية التي حوّلها مجرشي، داخل مرمى فريقه بـ"الخطأ".

ومن ناحيته.. رفض الأردني أدهم المخادمة، احتساب أي خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي، في هذه اللعبة؛ ليعتمد هدف جوهور دار التعظيم، بشكلٍ رسمي.