رغم هدوء الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بين منتخبي عمان والعراق إلا أن الخمس دقائق الأخيرة من الشوط، شهدت غضب الأحمر.
عين على الحكم | سقط متألمًا بين التمثيل والحقيقة .. ضربة جزاء غير محتسبة تشعل غضب عمان أمام العراق
ما القصة؟
اليوم الأربعاء، انطلقت النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026، حيث تقام مواجهتي العراق أمام عمان، والسعودية أمام الكويت.
وبالحديث عن المباراة الأولى بين أسود الرافدين والأحمر العماني، فيديرها الحكم الإماراتي عمر العلي، الذي رفض طلبات باحتساب ضربة جزاء في شوط المباراة الأول..
السقوط العماني الأول
اللقطة الجدلية كانت في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، حيث انطلق ناصر الرواحي؛ نجم عمان، من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاء المنتخب العراقي.
في تلك الأثناء، مرر الرواحي الكرة لزميله قبل أن يتعرقل أمام جسد زيد تحسين، ليسقط متألمًا بداعي الإصابة.
وطالب لاعبو عمان باحتساب ضربة جزاء لصالحهم في هذه اللقطة، لكن قابل الحكم عمر العلي طلباتهم برفض قاطع، حيث بدى الرواحي بالغ في السقوط دون أحقية.
السقوط العماني الثاني
ورغم اعتراض لاعبي عمان على سقوط الرواحي إلا أن اللقطة الأكثر جدلًا كانت بعد تمريره للكرة..
الرواحي مرر الكرة للقادم من الخلف سلطان المرزوق، لكن قبل أن يسدد الأخير الكرة، تبعه العراقي زيد إسماعيل بضرب قدمه من الخلف، لتخرج الكرة إلى خارج الملعب.
الغريب أن الحكم عمر العلي احتسب الكرة ضربة ركنية لصالح المنتخب العماني، دون الرجوع للقطة ضرب المرزوق من الخلف.
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