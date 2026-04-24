عين على الحكم | "نفس الحيلة الخبيثة".. مطالبات بركلة جزاء واتهامات بـ"إخفاء اللقطة" لمساعدة ريال مدريد ضد بيتيس

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تضاربت الآراء بشأن لقطة المغربي براهيم دياز، نجم العملاق العاصمي ريال مدريد، ضد فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

هذا التضارب جاء في وقت لم تظهر فيه "الإعادات التلفزيونية"، لعبة دياز بشكلٍ واضح؛ حيث بعض اللقطات بينت أن الكرة اصطدمت في "يده"، وأخرى تبدو وكأنها في صدره.

بينما بعض الجماهير، قارنت بين لعبة دياز والبرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ والذي تحصل بسببها على "طرد" في مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فاز على مانشستر سيتي (5-1)، في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي الأوروبي 2025-2026؛ حيث شهد لقاء العودة "طرد" سيلفا، بعد إبعاده الكرة بـ"يده" وهي في طريقها للشباك.

والحقيقة أن هُناك اختلاف بين اللقطتين؛ رغم الشك الكبير في إمكانية أن تكون كرة دياز، لمسة "يد" بالفعل.