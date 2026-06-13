عين على الحكم | ركلة جزاء "مثيرة للجدل" تعقد حسابات قطر أمام سويسرا!

أثارت الدقائق الأولى من مباراة منتخب قطر ضد نظيره السويسري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، عاصفة من الجدل التحكيمي المبكر.

وشهدت الدقيقة السابعة عشرة احتساب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز أول ركلة جزاء في النسخة الحالية من المونديال لصالح سويسرا.

جاء قرار مارتينيز إثر تدخل قوي داخل منطقة العمليات من الحارس محمود أبو ندى ضد المهاجم بريل إمبولو، لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت شبهة تسلل في بناء الهجمة. هذا القرار المثير منح المنتخب الأوروبي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل، في وقت كانت فيه الآمال العنابية تتطلع لبداية مستقرة.