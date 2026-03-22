مباشر
علي رفعت

عين على الحكم | "هذه هي ركلات الجزاء التي تحتسب لمبابي وفينيسيوس".. صافرة قاضي برشلونة ورايو يثير الجدل!

جدل تحكيمي في كامب نو.

شهدت مواجهة برشلونة وضيفه رايو فاييكانو حالة من الجدل التحكيمي الواسع بطلها الحكم أدريان كورديرو الذي أثار حفيظة أنصار النادي الكتالوني بسبب قراراته خلال الشوط الأول من المباراة.

وجاءت هذه الاحتجاجات وسط أجواء مشحونة في المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي نتيجة ما اعتبرته الجماهير تحيزًًا واضحًًا ضد فريقها في لقطات مؤثرة.


  • ركلة جزاء تثير غضب الجماهير

    في الدقيقة 20 من عمر اللقاء سقط الموهبة الشابة لامين يامال داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من المدافع باتي سيس الذي مد قدمه في طريق اللاعب أثناء محاولة المرور.

    وبالرغم من وجود تصادم واضح بين اللاعبين إلا أن صافرة الحكم لم تنطلق مطالبة بمواصلة اللعب مما فجر بركانًًا من الغضب بين المشجعين.

    وقارن متابعو برشلونة هذه اللقطة بركلات الجزاء التي تمنح لصالح ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور مشيرين إلى أن مثل هذه التداخلات تحتسب دائمًًا لصالح المنافس التقليدي بينما يتم تجاهلها عندما يكون المتضرر لاعبًًا من برشلونة.



    وفي المقابل تساءل مشجعو الفريق الملكي عما إذا كان جمهور الفريق الكتالوني سيصف الواقعة بأنها ركلة جزاء صحيحة لو كان السقوط من نصيب أحد لاعبي فريقهم.



  • أرشيفيو فار يرفض ركلات الجزاء

    أكد حساب أرشيفيو فار أن الركلة المزعومة لبرشلونة ومثيلتها الخاصة برايو لا تستحق أن يتم احتسابها وأن الحكم وغرفة تقنية الفيديو كانا مصيبان في تقديرهما.


  • معايير مزدوجة في إشهار البطاقات


    لم يقتصر الاحتجاج على ركلة الجزاء غير المحتسبة بل امتد ليشمل الطريقة التي أدار بها كورديرو الجانب الانضباطي للمباراة.

    فقد تلقى البرازيلي رافينيا بطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة بعد أول خطأ ارتكبه في اللقاء وكرر الحكم الموقف نفسه مع يامال الذي نال إنذارًًا في الدقيقة 24 فور ارتكابه مخالفة قوية.

    وأثارت هذه السرعة في معاقبة لاعبي برشلونة تساؤلات حول المعايير المتبعة خاصة في ظل اللعب العنيف الذي انتهجه لاعبو رايو فاييكانو لإيقاف هجمات الضيوف.

    ونجح أصحاب الأرض في الإفلات من العقوبات الانضباطية لفترة طويلة حتى شهدت الدقيقة 31 أول بطاقة صفراء لهم والتي نالها اللاعب أوسكار فالنتين بالرغم من تعدد المخالفات الخشنة منذ انطلاق صافرة البداية.


  • جدل في منطقة جزاء برشلونة


    ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته وتحديدًا في الدقيقة 36 شهدت منطقة جزاء برشلونة حالة جدلية جديدة بطلها المدافع أندري راتيو لاعب رايو فاييكانو الذي سقط أرضًا بعد تداخل مع فيرمين لوبيز.

    وطالب لاعبو الضيوف باحتساب ركلة جزاء إلا أن الحكم أدريان كورديرو أشار باستمرار اللعب دون تردد.

    ويبدو أن الحكم اعتبر هذا التدخل خفيفًا ولا يرتقي لدرجة المخالفة وهو الموقف نفسه الذي اتخذه في لقطة لامين يامال السابقة مما يعكس وحدة المعايير التي يطبقها في تقدير الالتحامات داخل منطقة العمليات في كلا الاتجاهين.


  • صدارة برشلونة واختبارات أبريل الحاسمة


    دخل برشلونة هذه المواجهة وهو يتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بعد مرور 28 جولة وبفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر ريال مدريد.

    ويسعى الفريق الكتالوني لتأمين النقاط الثلاث أمام رايو فايكانو لتعزيز موقعه في الصدارة خاصة قبل الدخول في معمعة مباريات شهر أبريل الحاسمة.

    وينتظر عشاق الفريق اختبارًا صعبًًا في الجولة القادمة حيث يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو يوم السبت وهي المباراة التي قد ترسم ملامح المنافسة على اللقب بشكل كبير في الأمتار الأخيرة من المسابقة، قبل أن يخوض مواجهة مكررة أمام الفريق ذاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن من أبريل.




