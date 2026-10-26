عين على الحكم | جورج إلينخينا لم يقصد لمس الكرة بيده وأدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء.. هل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد نيفتشي؟

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: "لماذا أخذ الحكم الأردني أدهم المخادمة وقتًا طويلًا قبل احتساب (ركلة جزاء) في لمسة يد المهاجم النيجيري جورج إلينخينا؟!".
الإجابة تكمن في المادة 12 من قانون كرة القدم؛ التي تستوجب احتساب "ركلة جزاء" في حالتين، إذا ارتكب لاعب مخالفة لمسة اليد داخل منطقة جزاء فريقه.
* الحالة الأولى: إذا تعمّد اللاعب لمس الكرة بيده أو ذراعه.
* الحالة الثانية: إذا لامست الكرة اليد أو الذراع دون قصد، ولكن كانت اليد أو الذراع في وضعية جعلت جسم اللاعب أكبر بصورة غير طبيعية، ولم تكن هذه الوضعية مبررة بحركة جسمه في ذلك الموقف.
أي إن المخادمة أخذ وقتًا طويلًا لمراجعة لقطة إلينخينا، في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؛ للتأكد مما إذا كان وضع يد اللاعب أو ذراعه طبيعيًا أم لا، عند لمس الكرة.
ويبدو أن المخادمة وجد أن ذراع إلينخينا لم تكن في وضع طبيعي، وأن الموقف لم يستدعِ الحركة الإضافية ليده،؛ وبالتالي احتسب "ركلة جزاء" لمصلحة نيفتشي.