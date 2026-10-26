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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | جورج إلينخينا لم يقصد لمس الكرة بيده وأدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء.. هل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد نيفتشي؟

الاتحاد
جورج إلينيخينا
نيفتشي ضد الاتحاد
نيفتشي
دوري أبطال آسيا النخبة

مباراة آسيوية مثيرة للغاية..

شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، لقطة مثيرة في الشوط الأول، بقيادة الحكم الأردني أدهم المخادمة.

الاتحاد فاز (2-1) ضد مضيفه نيفتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج إلينخينا يورط الاتحاد ضد نيفتشي

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم الأردني أدهم المخادمة "ركلة جزاء" لمصلحة نادي نيفتشي الأوزبكي؛ وذلك في الدقيقة 15 من عمر مواجهة عملاق جدة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

    احتساب "الركلة الجزائية"؛ جاء بعد عودة المخادمة لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو، عقب نداء من مساعديه في غرفة "فار".

    وأخذ المخادمة وقته لمشاهدة اللقطة، قبل احتساب "الركلة الجزائية"؛ حيث رأى أن المهاجم النيجيري جورج إلينخينا ارتكب خطأً، بلمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18 لفريقه الاتحادي.

    إلينخينا الذي عاد إلى منطقة جزاء الاتحاد لتقديم المساعدة الدفاعية، أراد إبعاد كرة عرضية برأسه؛ ولكنه لمسها بيده دون قصد.

  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا يقول قانون كرة القدم في لعبة جورج إلينخينا؟!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: "لماذا أخذ الحكم الأردني أدهم المخادمة وقتًا طويلًا قبل احتساب (ركلة جزاء) في لمسة يد المهاجم النيجيري جورج إلينخينا؟!".

    الإجابة تكمن في المادة 12 من قانون كرة القدم؛ التي تستوجب احتساب "ركلة جزاء" في حالتين، إذا ارتكب لاعب مخالفة لمسة اليد داخل منطقة جزاء فريقه.

    * الحالة الأولى: إذا تعمّد اللاعب لمس الكرة بيده أو ذراعه.

    * الحالة الثانية: إذا لامست الكرة اليد أو الذراع دون قصد، ولكن كانت اليد أو الذراع في وضعية جعلت جسم اللاعب أكبر بصورة غير طبيعية، ولم تكن هذه الوضعية مبررة بحركة جسمه في ذلك الموقف.

    أي إن المخادمة أخذ وقتًا طويلًا لمراجعة لقطة إلينخينا، في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؛ للتأكد مما إذا كان وضع يد اللاعب أو ذراعه طبيعيًا أم لا، عند لمس الكرة.

    ويبدو أن المخادمة وجد أن ذراع إلينخينا لم تكن في وضع طبيعي، وأن الموقف لم يستدعِ الحركة الإضافية ليده،؛ وبالتالي احتسب "ركلة جزاء" لمصلحة نيفتشي.

  • هل كان قرار أدهم المخادمة صحيحًا؟!

    ومن ناحيته.. أيّد محمد كمال ريشة، المستشار التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، قرار الحكم الأردني أدهم المخادمة باحتساب "ركلة جزاء" لمصلحة نادي نيفتشي الأوزبكي ضد عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد لمس المهاجم النيجيري جورج إلينخينا الكرة بيده، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

    ريشة أكد أن "ركلة الجزاء" صحيحة بنسبة 100%؛ حيث ذهبت يد إلينخينا نحو الكرة، ولم تكن في وضع طبيعي خلال اللعبة.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الاتحاد في دوري أبطال آسيا "النخبة"

    عملاق جدة الاتحاد، بقيادة المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، عاني في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ قبل الفوز (2-1) ضد مضيفه نادي نيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

    نعم.. الاتحاد جمع نقطة وحيدة فقط من أول جولتين، في مرحلة الدوري من المسابقة القارية؛ وذلك من التعادل مع نادي الشمال القطري، ثم الخسارة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.

    وتعادل العميد (1-1) مع الشمال في الجولة الأولى؛ قبل أن يخسر بهدف مقابل اثنين أمام شباب الأهلي، في الأسبوع الثاني.

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