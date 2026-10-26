عين على الحكم | جورج إلينخينا لم يقصد لمس الكرة بيده وأدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء.. هل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد نيفتشي؟

وفي هذا السياق.. احتسب الحكم الأردني أدهم المخادمة "ركلة جزاء" لمصلحة نادي نيفتشي الأوزبكي؛ وذلك في الدقيقة 15 من عمر مواجهة عملاق جدة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

احتساب "الركلة الجزائية"؛ جاء بعد عودة المخادمة لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو، عقب نداء من مساعديه في غرفة "فار".

وأخذ المخادمة وقته لمشاهدة اللقطة، قبل احتساب "الركلة الجزائية"؛ حيث رأى أن المهاجم النيجيري جورج إلينخينا ارتكب خطأً، بلمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18 لفريقه الاتحادي.

إلينخينا الذي عاد إلى منطقة جزاء الاتحاد لتقديم المساعدة الدفاعية، أراد إبعاد كرة عرضية برأسه؛ ولكنه لمسها بيده دون قصد.