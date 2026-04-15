عين على الحكم | كوارث لا تليق بقمة بايرن ميونخ وريال مدريد.. "هدفان ظلم وطرد بسبب غياب التركيز"!

وفي هذا السياق.. أُثير جدل تحكيمي كبير، في قمة بايرن ميونخ الألماني ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ بسبب لقطتين هما:

* اللقطة الأولى: هدف ريال مدريد "الثالث"؛ الذي سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 42.

* اللقطة الثانية: طرد الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد؛ وذلك بـ"الإنذار الثاني"، في الدقيقة 86.

واللقطتان لهما تأثيرًا كبيرًا على نتيجة المباراة النهائية، حيث جاء هدف مبابي أثناء التعادل الإيجابي (2-2)؛ بينما قلب طرد كامافينجا مجريات المباراة لمصلحة بايرن ميونخ، الذي حول تأخُره من (2-3) إلى الفوز برباعية.