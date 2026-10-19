في واقعة أثارت غضب الإيطالي سيموني إنزااجي؛ المدير الفني للهلال، رفض الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف الاستجابة لطلبات احتساب ضربة جزاء لصالح الزعيم خلال مواجهة الحزم، المقامة حاليًا على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
عين على الحكم | رفض الرجوع لتقنية الفيديو وأغضب إنزاجي .. واقعة جدلية بطلها سامرفيل في مواجهة الهلال والحزم
ماذا حدث؟
الزعيم يستضيف الحزم حاليًا، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، سقط جناح الزعيم الهولندي كريسينسيو سامرفيل أرضًا، بعد احتكاك مع قائد الحزم عبدالرحمن الدخيل، مطالبًا باحتساب ضربة جزاء لصالحه.
الواقعة تفصيلًا بدأت بعدما أرسل المهاجم أولي واتكينز كرة بالكعب لسامرفيل داخل منطقة الجزاء، وبينما كان يركض الأخير، اصطدم بالدخيل الذي كان يحاول الوصول للكرة قبل أن تمر من أمام قدمه، فيما سقط الجناح الهولندي بعد الاصطدام بساقه.
الحكم الروسي أشار على الفور باستمرار اللعب، بينما بقى سامرفيل أرضًا يتألم، وعلى طرف الملعب إنزاجي معترضًا.
هل أخطأ الحكم؟
بحسب الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة، فإن الحكم الروسي أصاب بالإشارة إلى استمرار اللعب، رافضًا احتساب ضربة جزاء لأصحاب الأرض.
وقال ريشة، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "سامرفيل سقط داخل منطقة جزاء الحزم بعد اتجاهه نحو الدخيل. الحكم كان قريبًا وامتلك زاوية رؤية جيدة، واتخذ قرارًا صائبًا برفض احتساب جزائية".
موقف الهلال والحزم في جدول الترتيب
يدخل الهلال المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة من ثماني مباريات، متأخرًا بنقطة وحيدة عن القادسية؛ صاحب الوصافة، لكن بنو قادس خاضوا مباراة أكثر من الزعيم.
أما الحزم فيحل بالمركز الـ12 برصيد تسع نقاط.
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