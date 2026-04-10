Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP
علي رفعت

عين على الحكم | جولة "الريترو" تعود بهم إلى أيام نيجريرا.. هل حُرم مبابي من ركلة جزاء أمام جيرونا؟!

كيليان مبابي

حبست جماهير كرة القدم أنفاسها في الدقيقة 87 من مواجهة ريال مدريد وجيرونا عندما سقط المهاجم الفرنسي كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء في توقيت قاتل وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق. 

بدأت الحادثة عندما حاول مبابي المرور من المدافع فيتور ريس الذي مد ذراعه لتصطدم بوجه النجم الفرنسي بشكل مباشر مما أدى لسقوطه فورًا وسط احتجاجات عارمة من لاعبي الفريق الملكي. 

ورغم خطورة الموقف قرر حكم الساحة خافيير ألبيرولا روخاس استمرار اللعب دون العودة إلى تقنية الفيديو مما فجر بركانًا من الغضب في الأوساط المدريدية التي اعتبرت القرار مؤثرًا بشكل مباشر على نتيجة المباراة.


  • بيرول يدافع عن قرار الحكم ألبيرولا روخاس


    وفي تحليل تقني للواقعة أدلى الخبير التحكيمي ألفونسو بيريز بيرول برأيه عبر "راديو ماركا" حيث ساند قرار الحكم الميداني بشكل كامل.

    وأوضح بيرول أنه يرى بالفعل ذراعًا مفتوحة من جانب مدافع جيرونا لكنه اعتبر القوة المستخدمة غير كافية لإعلان ركلة جزاء في مثل هذه الحالات.

    وأشار المحلل التحكيمي إلى وجود نزعة واضحة لدى المهاجمين في الوقت الحالي لتضخيم الاحتكاكات البدنية وجعلها تبدو أكثر خطورة مما هي عليه في الحقيقة بهدف خداع الحكام والحصول على قرارات لمصلحتهم.


    • إعلان

  • حساب أرشيفيو فيديو يخالف التوقعات ويؤكد أحقية ريال مدريد


    وعلى النقيض تمامًا جاء تحليل حساب "أرشيفيو فار" المتخصص في رصد الأخطاء التحكيمية والذي وصف الواقعة بأنها ركلة جزاء واضحة لا غبار عليها.

    وانتقد الحساب بشدة موقف حكام غرفة تقنية الفيديو المساعد واعتبره خطأً لا يمكن تفسيره قانونًا.

    ووجه الحساب لومًا مباشرًا إلى الحكم تروخيو سواريز المسؤول عن تقنية الفيديو في تلك المباراة بسبب قراره بعدم التدخل واستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة عبر الشاشة الجانبية مؤكدًا أن التدخل الذي تعرض له مبابي كان يستوجب عقوبة إدارية وفنية فورية.


  • غليان جماهيري واتهامات بالعودة إلى حقبة نيجريرا


    انعكس هذا التباين في الآراء على منصات التواصل الاجتماعي حيث شنت الجماهير المدريدية هجومًا لاذعًا على المنظومة التحكيمية وذهب بعضهم إلى تشبيه ما حدث بما كان يقع في حقبة نيجريرا الشهيرة مشيرين إلى أن الجولة التي أرادها البعض كلاسيكية أعادت للأذهان ذكريات سيئة من الظلم التحكيمي.

    وفي المقابل سخر مشجعون آخرون من احتجاجات ريال مدريد وأطلقوا أوصافًا تهكمية على المهاجم الفرنسي تتهمه بمحاولة التمثيل للحصول على ركلات جزاء غير مستحقة مؤكدين أن فريق العاصمة اعتاد الحصول على مساعدات تقنية الفيديو ولذلك يبدو جمهوره مصدومًا عند تطبيق القانون بصرامة.


  • هل ضاعت الليجا على ريال مدريد؟!


    بهذه النقطة انخفض الفارق مع المتصدر برشلونة إلى ست نقاط فقط لكن فعليًا يملك النادي الكتالوني فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط عندما يواجه إسبانيول مساء الأحد في مباراة هامة أخرى في الطريق لحسم لقب الدوري الإسباني.


دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس