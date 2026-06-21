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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
زهيرة عادل

عين على الحكم | الجدل لا يتوقف .. اليابان تُظلم أمام تونس ثم تسترد حقها بطريقة غير شرعية!

تونس ضد اليابان
تونس
اليابان
كأس العالم
إلياس سخيري
منتصر الطالبي
دايتشي كامادا
I. Kovacs

ماذا فعل الحكم الروماني كوفاتش في مواجهة تونس واليابان؟

لا يتوقف الجدل التحكيمي خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، والليلة الحديث عن مستوى الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، الذي أدار مواجهة منتخبي تونس واليابان.

المباراة تقام ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، بمنافسات الجولة المجموعة السادسة.


  • ضربة جزاء غير محتسبة لليابان

    مع مرور دقيقتين فقط من المباراة، كاد أن يتورط المنتخب التونسي في ضربة جزاء، على إثر خطأ مدافع إلياس السخيري لولا اكتفاء الحكم الروماني وطاقم تقنية الفيديو بالمشاهدة فقط.

    السخيري تداخل على قدم لاعب اليابان من الخلف داخل منطقة العمليات، حتى عاقه عن الحركة بعد استلام الكرة، لكن كوفاتش لم يتخذ أي قرار في اللقطة، مع مراجعة لم تتخط الثواني من طاقم تقنية الفيديو دون استدعاء للروماني لمتابعة الحالة بنفسه، لتمر بسلام على نسور قرطاج.


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  • اليابان تأخذ حقها بطريقة غير شرعية

    بعد تلك اللقطة بدقيقتين تقريبًا، إذ أن الجدل انحصر على أول خمس دقائق فقط من المباراة، سجل المنتخب الياباني هدف المباراة الأول..

    الهدف سجله دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة، لكن قبل اصطدام الكرة بخلفية قدمه ومن ثم السكون في الشباك، دفع الأول مدافع تونس منتصر الطالبي ما منعه من التداخل في اللعبة، لكن مرة أخرى لا قرارات من قبل كوفاتش وطاقم تقنية الفيديو.




  • تكنولوجيا كرة القدم تنقذ تونس

    فيما لعبت التكنولوجيا دورها في قرار كان ليكون أكثر جدلًا في الدقيقة العاشرة من مواجهة تونس واليابان..

    أيمن دحمان؛ حارس مرمى المنتخب التونسي، تصدى لتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنه تصدٍ بعدما تخطت غالبية الكرة خط المرمى باستثناء مليمترات قليلة حرمت الساموراي من هدف ثاني بينما كانت النتيجة (1-0).

    الحساسات الموجودة بالكرة وتقنية خط المرمى، أظهرت عدم عبور كامل محيط المستديرة للمرمى.





  • تونس تودع من دور المجموعات

    في الأخير، خسر المنتخب التونسي مواجهة اليابان برباعية نظيفة، على استاد مونتيري في المكسيك، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، لتفقد كامل فرصها في التأهل لدور الـ32.

    الرباعية سجلها دايتشي كامادا، إياسي أويدا "هدفين" وجونيا إيتو، في الدقائق 4، 31، 69 و83 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري في المكسيك.

    هذه هي الهزيمة الثانية لتونس في النسخة الحالية من المونديال، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام السويد (1-5)، لتقبع في المركز الأخير بالجولة السادسة دون أي نقطة، وتودع المنافسات.

    فيما يحل الساموراي في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن هولندا، وفي المركز الثالث يقبع المنتخب السويدي بثلاث نقاط.


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