عين على الحكم | الجدل لا يتوقف .. اليابان تُظلم أمام تونس ثم تسترد حقها بطريقة غير شرعية!

في الأخير، خسر المنتخب التونسي مواجهة اليابان برباعية نظيفة، على استاد مونتيري في المكسيك، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، لتفقد كامل فرصها في التأهل لدور الـ32.

الرباعية سجلها دايتشي كامادا، إياسي أويدا "هدفين" وجونيا إيتو، في الدقائق 4، 31، 69 و83 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري في المكسيك.

هذه هي الهزيمة الثانية لتونس في النسخة الحالية من المونديال، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام السويد (1-5)، لتقبع في المركز الأخير بالجولة السادسة دون أي نقطة، وتودع المنافسات.

فيما يحل الساموراي في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن هولندا، وفي المركز الثالث يقبع المنتخب السويدي بثلاث نقاط.



