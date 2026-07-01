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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | السنغال تدفع الثمن غاليًا ضد بلجيكا.. "خطأ فادح" يتسبب في توديع زملاء ساديو ماني لكأس العالم

كأس العالم
بلجيكا ضد السنغال
بلجيكا
السنغال
ساديو ماني
يوري تيليمانس

ماذا حدث في قمة السنغال وبلجيكا؟!..

شهدت مباراة السنغال وبلجيكا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الهندوراسي سعيد مارتينيز.

بلجيكا قلبت تأخُرها بهدفين، إلى الفوز بنتيجة (3-2) على منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني؛ لتحجز بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

  • سقوط تيليمانس.. ونداء إلى حكم المباراة

    وفي هذا السياق.. سقط النجم البلجيكي يوري تيليمانس، داخل منطقة الـ18 السنغالية؛ وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني بمباراة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    سقوط تيليمانس على أرضية الملعب؛ جاء بعد لعبة مشتركة مع لامين كمارا، متوسط ميدان منتحب السنغال الأول لكرة القدم.

    وفي البداية.. أمر الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، باستكمال اللعب بشكلٍ طبيعي؛ قبل أن يأتيه نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، لمشاهدة اللقطة بنفسه.

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  • احتساب "ركلة جزائية قاتلة" لبلجيكا ضد السنغال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. عاد الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز؛ لمشاهدة لقطة النجم البلجيكي يوري تيليمانس مع متوسط الميدان السنغالي لامين كمارا، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    وبعد مراجعة اللقطة لفترة طويلة؛ عاد مارتينيز واحتسب "ركلة جزائية قاتلة"، لمصلحة بلجيكا ضد المنتخب السنغال.

    ورأى الحكم الهندوراسي من وجهة نظره، أن كمارا هو من أعاق تيليمانس؛ وليس كما أدعى السنغاليون، بأن النجم البلجيكي وضع قدمه أمام متوسط ميدان أسود التيرانجا.

  • منتخب السنغال يتعرض لـ"ظلم" واضح!

    ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR" الشهير، رأيه في لقطة النجم البلجيكي يوري تيليمانس مع متوسط الميدان السنغالي لامين كمارا؛ وذلك خلال مواجهة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    الحساب الشهير أكد أن منتخب السنغال تعرض للظلم، في هذه اللقطة التي تم احتسابها "ركلة جزاء" للمنتخب البلجيكي؛ وجاء منها هدف التأهُل القاتل، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني.

    وكشف عن أن تيليمانس هو من قام بمد قدمه، أثناء حركة كمارا؛ وأجبر الأخير على الاحتكاك به، داخل منطقة الـ18.

    وأضاف الحساب الشهير: "لم يكن هُناك خطأ واضح.. تيليمانس تعمد الاحتكاك، وتقنية الفيديو (فار) كان يجب أن لا تتدخل".


  • مشوار السنغال وبلجيكا في كأس العالم 2026

    منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم تواجد في "المجموعة السابعة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتصدر المنتخب البلجيكي هذه المجموعة، برصيد 5 نقاط فقط؛ وذلك بعد التعادل مع مصر وإيران، ومن ثم اكتساح نيوزيلندا.

    أما المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم؛ فتواجد في "المجموعة التاسعة" الصعبة، بجوار فرنسا والنرويج والعراق.

    وصعد السنغاليون إلى دور الـ32، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب "المركز الثالث"؛ حيث خسروا ضد فرنسا والنرويج، قبل تحقيق انتصار كبير على العراق.

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