عين على الحكم | السنغال تدفع الثمن غاليًا ضد بلجيكا.. "خطأ فادح" يتسبب في توديع زملاء ساديو ماني لكأس العالم

ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR" الشهير، رأيه في لقطة النجم البلجيكي يوري تيليمانس مع متوسط الميدان السنغالي لامين كمارا؛ وذلك خلال مواجهة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
الحساب الشهير أكد أن منتخب السنغال تعرض للظلم، في هذه اللقطة التي تم احتسابها "ركلة جزاء" للمنتخب البلجيكي؛ وجاء منها هدف التأهُل القاتل، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني.
وكشف عن أن تيليمانس هو من قام بمد قدمه، أثناء حركة كمارا؛ وأجبر الأخير على الاحتكاك به، داخل منطقة الـ18.
وأضاف الحساب الشهير: "لم يكن هُناك خطأ واضح.. تيليمانس تعمد الاحتكاك، وتقنية الفيديو (فار) كان يجب أن لا تتدخل".