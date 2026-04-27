عين على الحكم | ساعدت الزمالك ودمرت الأهلي.. لقطة "السنتيمتر" تثير الجدل مجددًا في مباريات بيراميدز

الآن.. لنركز على اللقطة الأولى، والتي جاءت في الدقيقة 75؛ عندما تم إلغاء هدف تعادل العملاق القاهري الأهلي (1-1) مع نادي بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري 2025-2026.

وقتها.. قامت تقنية الفيديو "فار" بإخطار الحكم الألماني دانيال شلاجر، بوجود حالة "تسلل" على المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في بداية لقطة الهدف الملغي؛ وذلك وقت تمريره للكرة إلى زميله محمود تريزيجيه.

وأثارت الإعادات التلفزيونية "الجدل"، بشأن هذه اللقطة؛ حيث رأى البعض أن ابن شرقي كان في نفس الخط مع مدافع بيراميدز، بينما "فار" أكد على وجود "سنتيمتر" فارق بينهما.

وأعادت هذه اللقطة "جدل" قمة القلعة البيضاء الزمالك ضد بيراميدز أيضًا، قبل أيام قليلة للغاية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري 2025-2026.

وسجل النجم البرازيلي خوان بيزيرا، هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 87 من عمر المباراة؛ حيث صاحبه "جدلًا" كبيرًا للغاية، بشأن وجود اللاعب في مصيدة التسلل من عدمه.

وكانت اللقطة شبيهة جدًا بما حدث في لعبة أشرف بن شرقي؛ وسط شكوك حول ما إذا كان بيزيرا متقدمًا على مدافع بيراميدز، أم في نفس الخط.

لكن على عكس الأهلي؛ تم احتساب هدف الزمالك، والذي تحصل بسببه على 3 نقاط غالية جدًا.