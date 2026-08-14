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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | إحداهما شبيهة بلعبة الأهلي الجدلية ولكن!.. خيل مانزانو يحتسب "ركلتي جزاء" للهلال ضد الفيصلي

الهلال
الأهلي
الهلال ضد الفيصلي
الفيصلي
دوري روشن السعودي
كريم بنزيما
كريسينسيو سامرفيل

ماذا حدث في ظهور الهلال الأول بموسم 2026-2027؟!..

شهد الشوط الأول من مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الإسباني خيسوس خيل مانزانو.

الهلال يستضيف الفيصلي الآن، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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    مطالبات هلالية مبكرة بالحصول على "ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. طالب نجوم عملاق الرياض الهلال، بالحصول على "ركلة جزائية" ضد نادي الفيصلي؛ وذلك بعد مرور ربع ساعة فقط، من مباراة الجولة الأولى بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    مطالبات الهلال للحكم الإسباني جيسوس خيل مانزانو، بالحصول على "ركلة جزئية" ضد الفيصلي؛ جاءت في أعقاب هجمة شنها الظهير الشاب محمد محزري، من الجانب الأيمن.

    ومن هذه الهجمة؛ أرسل محزري كرة عرضية اصطدمت في يد محمد الشنقيطي، لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم.

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  • مانزانو يتراجع عن قراره.. ويحتسب "ركلة جزائية" للهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ رفض الحكم الإسباني جيسوس خيل مانزانو احتساب "ركلة جزائية" لعملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيصلي، في البداية.

    لكن.. مانزانو تلقى نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، بضرورة رؤية اللقطة التي طالب فيها الهلال بـ"ركلة جزائية"، بنفسه.

    وبالفعل؛ ذهب الحكم الإسباني إلى شاشة الفيديو، ثم عاد واحتسب "ركلة جزائية" للزعيم الهلالي في الدقيقة 18.

    وبرر مانزانو قراره؛ بأن يد لاعب الفيصلي محمد الشنقيطي كانت ممتدة، ومنعت مرور كرة الظهير الهلالي الشاب محمد محزري.

  • رأي تحكيمي في "ركلة جزاء" الهلال.. والفارق مع الأهلي

    المثير في الأمر أن "ركلة جزاء" عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيصلي؛ أثارت غضب عددًا من جمهور الفريق الجدّاوي الكبير الأهلي، والذي فاز (1-0) على الدرعية أمس الخميس.

    ولم تحتسب "ركلة جزاء" للأهلي ضد الدرعية، بنفس الطريقة تقريبًا؛ وهي عرضية من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، اصطدمت بيد لاعب الخصم.

    إلا أن محمد كمال ريشة، المستشار التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، شرح الفارق بين لقطة الأهلي بالأمس؛ وتلك التي تم احتسابها "ركلة جزائية" لمصلحة الهلال ضد الفيصلي، وسجل منها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الافتتاح (1-0) وقتها.

    ريشة قال: "ذراع لاعب الفيصلي محمد الشنقيطي، كانت خارج نطاق الجسم وكبرته، واعترضت مسار الكرة؛ لذا فإن (ركلة جزاء) الهلال، صحيحة 100%".

    بينما ريشة أكد أنه في لعبة الأهلي؛ كانت يد لاعب الدرعية في الداخل وبنطاق جسده، لذلك لم تستحق "ركلة جزائية".

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    ركلة جزائية "واضحة" يتحصل عليها كريسينسيو سامرفيل

    يُذكر أن عملاق الرياض الهلال، تحصل على "ركلة جزائية" أخرى ضد نادي الفيصلي؛ وذلك في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بمباراة الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذه الركلة تم احتسابها؛ بعد "هجمة" سريعة شنها النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    سامرفيل توغل داخل منطقة الـ18 للفيصلي؛ قبل أن يتعرض لعرقلة واضحة من عبدالله سيك، مدافع الفريق الخصم.