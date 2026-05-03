عين على الحكم | لمسة يد وضربة كوع .. أوسمرز أنقذ النصر "مرتين" وسط اعتراضات القادسية!

عندما تشاهد مواجهة قوية بحجم القادسية والنصر، فبالتأكيد لن تخلو بدورها من قرارات تحكيمية ستثير الكثير من الجدل، وستكون محل تساؤلات، كما حدث في معقل الأمير محمد بن فهد بالدمام، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

واستقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم ألماني، لإدارة مباراة القادسية والنصر، بقيادة هارم أوسمرز "حكم الساحة"، ويعاونه دومينيك شال، كريستيان جيتلمان، وعبد الله الحربي حكمًا رابعًا.

ويقود تقنية الفيديو، الحكم الألماني كاترين رافالسكي، ويعاونه حمد بن حركان.