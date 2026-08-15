عين على الحكم | أمام أنظار صلاح .. حرمان طرابزون من ركلة جزاء وشجار يوجه تحذيرًا للنجم المصري!

نفى أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور التركي، حصول ناديه على أي "دعم خاص"؛ من أجل حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
دوغان قال في مؤتمر تقديم صلاح، لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس: "الجميع يردد أننا حصلنا على دعم من هُنا أو هُناك، أو أن شركات راعية هي من تحملت قيمة الصفقة؛ لكن هذا الأمر ليس حقيقيًا أبدًا".
وأعلن دوغان ارتفاع مبيعات التذاكر الموسمية، لمباريات فريق طرابزون الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد حسم صفقة التعاقد مع صلاح، بشكلٍ رسمي.
وأضاف رئيس النادي التركي، مخاطبًا جماهير طرابزون: "أشكركم على ذلك؛ وطلبي منكم هو أن ننهي بيع التذاكر، اليوم أو غدًا".
واستكمالًا لتصريحاته.. كذب أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، إدعاءات أن يكون "المال"؛ هو سبب إقناع النجم المصري محمد صلاح، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وعن ذلك يقول دوغان: "لا يُمكن إقناع صلاح بالمال.. كان هُناك من قدّم عرضًا بـ4 أضعاف الراتب الذي سيتحصل عليه معنا، إلا أنه اختار طرابزون سبور في النهاية".
وتابع دوغان: "صلاح وقع في حب طرابزون؛ لقد أراد أن يعيش هذه المشاعر الحماسية بيننا".