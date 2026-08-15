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Mo SalahGetty Images
محمود خالد

عين على الحكم | أمام أنظار صلاح .. حرمان طرابزون من ركلة جزاء وشجار يوجه تحذيرًا للنجم المصري!

محمد صلاح
قاسم باشا
طرابزون سبور
الدوري التركي

صلاح على دكة البدلاء في أولى مباراة مع طرابزون..

يبدو أن تواجد الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، مع انطلاق صافرة البداية، لن يمنع مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا، من أن تشهد أحداثًا جدلية تخطف الأنظار، من دقائقها الأولى.

المدرب فاتح تيكي، قرر إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، مع بداية مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.

وأمام أنظار النجم المصري، شهدت الدقائق الأولى، عدة أحداث جدلية، وقرارًا يستحق التوقف من قِبل الحكم جوركان هاسوفا.

  • ركلة جزاء غير محتسبة لطرابزون

    وكان بإمكان فريق الكرة بنادي طرابزون سبور، أن ينال هدف السبق، إذا ما قرر الحكم احتساب ركلة جزائية، في الدقيقة السادسة.

    كرة عرضية تصل إلى صانع الألعاب ميماروجلو، والذي أراد توجيه تسديدة قرب منطقة الـ6 ياردة، قبل أن يتعرض لتدخل قوي من قِبل كلاوديو وينك، على قدمه دون كرة.

    وحاول لاعب طرابزون الصمود، ليسدد كرة تصدى لها الحارس جيانيوتيس، قبل أن يسقط ميماروجلو أرضًا، مشتكيًا من ألم قدمه، فيما أعادت اللقطة التليفزيونية، تلك الواقعة أكثر من مرة، في الوقت الذي قرر فيه الحكم، استئناف اللعب بشكل طبيعي.


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  • شجار بدون إنذار

    وبعد دقائق قليلة، دخل لاعبو طرابزون وقاسم باشا، في شجار، تسببت فيه مشادة بين واجنر بينا، وأحد لاعبي المنافس، أثناء تنفيذ رمية تماس.

    وتمكن الحكم هاسوفا من إنهاء الشجار سريعًا، ليقرر استئناف اللعب، إلا أن الأجواء تشي باسلوب لعب الدوري التركي الذي يميل إلى التدخلات البدنية القوية.

  • ما ينتظر طرابزون مع صلاح

    من طرابزون تأتي المفاجأة المحتملة: قبل خمس سنوات كان طرابزون سبور آخر فريق غير جلطة سراي يتوّج بلقب السوبر ليج، وهذا الموسم يحاول مجددًا مع إضافة محمد صلاح، ينضم إليه اللاعب الحر الآخر السابق لجنوى وأتالانتا مالينوفسكي، وسيمسير القادم من ميدتيلاند، وموتشي من بشكتاش، ولوبيز كابرال، اللاعب القادم من كاب فيردي صاحب الهدف المدوّي في مرمى الأرجنتين، القادم من بنفيكا.

    رحيل مؤلم، ذلك الخاص بأولاي إلى فيورنتينا، لكن هناك مفاوضات لضم باريدس من بوكا جونيورز: تشكيلة تحظى بكل الاحترام لفاتح تكه، خاصة إذا وصل أيضًا داروين نونيز من الهلال في خط الهجوم.

    طرابزون سبور (4-2-3-1): أونانا؛ بينا، سافيتش، باتاجوف، كابرال؛ باريدس، مالينوفسكي؛ صلاح، موتشي، سيمسير؛ أونواتشو. المدرب: تيكي.

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    كواليس صفقة صلاح وطرابزون

    نفى أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور التركي، حصول ناديه على أي "دعم خاص"؛ من أجل حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    دوغان قال في مؤتمر تقديم صلاح، لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس: "الجميع يردد أننا حصلنا على دعم من هُنا أو هُناك، أو أن شركات راعية هي من تحملت قيمة الصفقة؛ لكن هذا الأمر ليس حقيقيًا أبدًا".

    وأعلن دوغان ارتفاع مبيعات التذاكر الموسمية، لمباريات فريق طرابزون الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد حسم صفقة التعاقد مع صلاح، بشكلٍ رسمي.

    وأضاف رئيس النادي التركي، مخاطبًا جماهير طرابزون: "أشكركم على ذلك؛ وطلبي منكم هو أن ننهي بيع التذاكر، اليوم أو غدًا".

    واستكمالًا لتصريحاته.. كذب أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، إدعاءات أن يكون "المال"؛ هو سبب إقناع النجم المصري محمد صلاح، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وعن ذلك يقول دوغان: "لا يُمكن إقناع صلاح بالمال.. كان هُناك من قدّم عرضًا بـ4 أضعاف الراتب الذي سيتحصل عليه معنا، إلا أنه اختار طرابزون سبور في النهاية".

    وتابع دوغان: "صلاح وقع في حب طرابزون؛ لقد أراد أن يعيش هذه المشاعر الحماسية بيننا".

  • نجم مصري وراء إقناع صلاح بطرابزون

    أرطغرل دوغان، رئيس نادي طربزون سبور التركي، كشف عن "شخصية محورية" أقنعت النجم المصري محمد صلاح؛ بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

    الشخصية المقصودة هو النجم المصري محمود تريزيجيه، الذي لعب في صفوف طرابزون سبور من 2022 إلى 2024؛ قبل أن يخرج "إعارة" إلى نادي الريان القطري، ثم الانتقال نهائيًا إلى الأهلي القاهري صيف 2025.

    وأشار دوغان إلى أن تريزيجه، تحدث كثيرًا مع صلاح، عن طرابزون "المدينة والفريق"؛ وهو ما كان عنصرًا حاسمًا، لإتمام الصفقة رسميًا.

    واختتم رئيس طرابزون سبور تصريحاته؛ بالقول: "نحن أنهينا ما بدأهُ تريزيجه؛ حيث قدمنا عرضًا ماليًا مهمًا لصلاح، ولكنه لا يوازي ما كان سيتحصل عليه في أماكن أخرى".


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