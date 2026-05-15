مرة أخرى، يعاود الحكم محمد السماعيل، إثارة الجدل، بقراراته التحكيمية، خلال إدارة مباراة ضمك والفيحاء، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

العيون تراقب ما يحدث في لقاء ضمك والفيحاء، خاصة وأن الطرف الأول، سيخوض مباراة الحسم، التي يبحث فيها النصر عن حسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري، في ظل استمرار السباق مع الهلال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد استقر على تعيين طاقم محلي لمباراة ضمك والفيحاء، بقيادة محمد السماعيل، ويعاونه مؤيد المسجن وعلي العلي، و"الحكم الرابع" سلطان الحربي، فيما يدير محمد الهويش تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه فيصل القحطاني.